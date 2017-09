Arvuuttelu ohi, Mercedes vahvisti Valtteri Bottaksen jatkon

Mercedes vahvisti keskiviikkona, että Valtteri Bottas jatkaa sen F1-tallissa ensi kaudellakin. Myös Lewis Hamilton jatkaa Mercedeksellä ensi kaudella hänen sopimuksensa päättyessä 2018.

- Me iskimme Valtterille valtavan haasteen tälle kaudelle, kun hän tuli niin myöhään mukaan. Hän nousi tämän sarjan eturiviin ja sai tallikaverikseen lajin parhaan kuljettajan. Tämä kaikki huomioiden hänen tuloksensa ovat olleet häikäiseviä, Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff hehkutti tallin tiedotteessa.

- Matkalla on tietysti ollut ylä- ja alamäkiä. Huippukohtina tietysti kaksi voittoa, jotka tulivat Venäjältä ja Itävallasta. Hän esiintyi niin hyvin, ettei jatkosopimusta todellakaan tarvinnut miettiä yhtään. Tallin kannalta on ollut hyvä juttu myös Valtterin ja Lewis Hamiltonin hyvä keskinäinen kemia. Se on ollut juuri sitä, mitä tarvitsemme, Wolff jatkoi ylistystään.

Myös Bottas oli sopimuksesta hyvin tyytyväinen.

- Olen saanut jo nyt kokea hetkiä, mitkä tulen aina muistamaan. Olen nauttinut joka hetkestä sen jälkeen, kun liityin talliin tammikuussa. Tallin henkilöstön tuki on ollut korvaamatonta, Bottas sanoi.

- Talli osoitti luottoa taitoihini palkkaamalla minut. Uusi sopimus osoitti sen, että olen myös tuon luottamuksen ansainnut, Bottas jatkoi.

Bottas on voittanut tällä kaudella kaksi kisaa. Hän on ajanut ruutulipulle ykkösenä Venäjän ja Itävallan osakilpailuissa. MM-pisteissä Bottas on kolmantena.

Bottaksen jatkosopimus on yksivuotinen. Myös Hamiltonin jatko on katkolla vuoden kuluttua.

Mercedes on sitoutunut olemaan Formula ykkösissä mukana ainakin vuoteen 2020. On kuitenkin huhuttu, että Mersu myisi tallinsa ja jatkaisi F1:ssä 2019 vain moottorivalmistajana. Nämä väitteet Mercedes on tietysti tyrmännyt.

Formula ykkösissä ajaa kaksi suomalaista ensi kaudellakin, kun Ferrari vahvisti loppukesällä Kimi Räikkösen jatkavan tallissa.