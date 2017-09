HIFK onnistui voittamaan: "Hyvää lätkäähän täällä pelataan"

Helsingin IFK nappasi keskiviikkoiltana jääkiekon SM-liigakautensa ensimmäisen voiton, kun HPK kaatui 3-1-lukemin. HIFK:n voitonavaimia olivat loistava maalivahtipeli ja hyvin toiminut ylivoimapeli.

HIFK:n maalinsuulle loukkaantumisia paikkaamaan tullut Atte Engren oli loistavassa iskussa ja pysäytti kiekon 28 kertaa. Nollapeli meni Engreniltä vasta päätöserässä, kun HPK:n Oula Palve pääsi komeasti ohjaamaan maalin edestä 1-2-lukemat. Tätä ennen Jarkko Malinen ja Thomas Nykopp olivat ehtineet viemään HIFK:n 2-0-johtoon ja 3-1-maalin iski tyhjiin Teemu Eronen. Voitto maistui Engrenille ja HIFK:lle, sillä Liiga- ja CHL-pelit mukaan laskien tappioita oli tullut jo kuusi putkeen.

- Hyvältähän tämä tuntuu. On antanut vähän jo itseään odottaakin. Me ollaan pelattu tähän asti vähän niin ja näin ja nyt saatiin peliin mun mielestä nouseva trendi. Ensimmäisessä erässä oltiin aika telineissä, mutta toinen erä oli jo hyvä. Kolmas erä oli mun mielestä vielä parempi, kun ei lamaannuttu siihen maaliin. Taisteltiin loppuun asti ja saatiin hieno voitto tänään. Vähän saatiin liian kauan odottaa tätä, mutta nyt se on pois alta. Mä luulen, että me saadaan tästä ihan hyvin draivi päälle, Engren totesi pelin jälkeen.

Ensimmäinen erä ei luvannut hyvää HIFK:lle. HPK oli selvästi parempi, vaikka HIFK menikin ensimmäisen erän lopulla johtoon. Oli palaverin paikka.

- Kyllä me siinä puhuttiin jätkien kanssa, ettei tuollaista mennä enää tuonne pelaamaan. Olimme ensimmäisessä erässä työpaikalla, mutta ei töissä. Toisessa erässä oltiin sitten jo töissäkin, Engren kertoi erätauon tapahtumista.

Vahvasta joukkuehengestä kertoi se, että muutos lähti pelaajista.

- Totta kai valmennus auttoi meitä pelaajia, mutta meillä on hyviä johtajia tässä kopissa. Kyllä me itse itseämme heräteltiin, Engren sanoi.

Atte Engren, 29, on SM-liigan tähtimaalivahteja. Hän ehti viettää ennen syksyllä tullutta HIFK-pestiään neljä kautta ulkomailla. Suomen mestarille tulivat tutuksi niin SHL kuin KHL-liigakin.

- Hyvää lätkää täällä pelataan. Kivaa on ollut Suomessa. On tosi kiva kun saa puhua kopissa suomeakin välillä ja ymmärtääkin joskus sanan tai kaksi. Kyllä mulla on ollut ihan kivaa, Engren hymyili.

HIFK:n kannattajien keskuudessa varmasti säikähdettiin, kun tieto ykkösvahdiksi kaavaillun Kevin Lankisen loukkaantumisesta levisi. Helsinkiläisseura reagoi kuitenkin nopeasti ja iski Engrenille loppukauden mittaisen pahvin kouraan. Päätös Suomeen palaamisesta oli Engrenille helppo.

- Se meni tosi nopeasti. Kekellä kävi tosi huono tuuri ja mulla oli tietysti verkot vesillä, kun ei ollut jengiä, missä pelata. Sitten mulla soi puhelin ja mä sanoin muistaakseni jo toisessa puhelussa, että homma on selvä. Halusin tulla tänne ja he halusivat minut tänne. Ei siinä sitten paljoa miettimistä enää ollut, Engren taustoitti HIFK-siirtoaan.

Paljoa ei HIFK:aan tarvinnut keskiviikkona enää ensimmäisen erän jälkeen miettiä, sillä peli loksahti toisessa erässä hyvin uomiinsa.

- Kyllähän voittaminen on aina kivempaa kuin häviäminen. Taas tuli sekin todistettua, ettei kautta ilman voittoa. Ei se tietysti helppoa ollut. Ensimmäisessä erässä meillä oli viiveitä ajatuksessa ja jaloissa ja HPK oli siinä pelin päällä. Toiseen erään saatiin sitten rentoutta ja energiaa sisään ja päästiin peliin mukaan. Saatiin sitten kyllä ihan ansaittuakin tulosta. Pelasimme sen verran vahvasti, että Kerho joutui rikkomaan. Kolmannessa erässä oli aika paljon kypsempää pelaamista johtoasemassa kuin aiemmin. Toki siinä yksi suora hyökkäys tuli, mutta se oli vain yksi ja ainoa. Kiekko oli sitten maalissa. Loppu oli kuitenkin riittävän vaikea ja oikeastaan tätä tässä kaivattiinkin, että päästiin näkemään, ettei tässä helpolla mitään tule ja kaikki pitää ansaita, jos haluaa voittaa, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin analysoi pelin jälkeen.

Voittaminen on jääkiekossa aina todennäköisempää, jos ylivoimapeli toimii. Viime kaudella HIFK:n pakkopeli oli vielä yksi jääkiekon kestovitseistä, mutta nyt Selin apureineen on saanut siihen järkeä heti syksystä.

- Meillä on siihen selvät raamit, mitkä pitää näkyä. Pelaajat sitten toteuttavat sen sisällä oman osaamisensa avulla juttuja ja yrittävät löytää oikeat paikat ylivoimassa. Tavoite on tehdä maali ja se tarkoittaa sitä, että silloin sen pitää olla aika energistä ja nopeaa, Selin sanoi ylivoimapelistä.

HIFK näytti keskiviikkona potentiaalinsa. Pelissä on nyt selkeitä rakenteita ja kaikki parhaat eivät ole vielä edes mukana. Puolustuksesta puuttuvat vielä amerikkalaispuolustaja Joe Finley, NHL-lupaus Miro Heiskanen sekä Teemu Laakso. Heiskasen tilanne kiinnostaa kovasti, sillä hänen piti jo lähteä hänet varanneen NHL-joukkue Dallas Starsin harjoitusleirille, mutta CHL:ssä tullut loukkaantuminen on muuttanut suunnitelmia.

- Miro on vielä toipilaana. Ei ole vielä päivämäärä tiedossa, milloin on takaisin, Selin sanoi.

Heiskanen varmasti mielisi antamaan näyttöjä NHL-leirille, mutta vielä kukaan ei tiedä, mikä tilanne sen suhteen on.

- Siihen on minun vaikea vastata, sillä ei tiedä, mitä he siellä toisessa päässä haluavat. Haluavatko he Miron sinne myöhemmin vielä vai ei. Dallas on sen asian suhteen kuskin paikalla. Sieltä ei ole tullut muuta tietoa, mutta tietysti hekin haluavat tietää, missä kunnossa Miro on, Selin linjasi.

Laakson ja Finleyn pelikunto lähenee. He tuovat kokoa ja näköä HIFK:n takalinjoille palatessaan kehiin.

- Finley palaa varmaan parin viikon päästä joukkueharjoituksiin. Lähenee hiljalleen sitä pistettä. Laakso on toivon mukaan ensi viikolla pelikuntoinen, Selin paljasti.

HIFK nousi voiton myötä neljään pisteeseen SM-liigassa ja on nyt sijalla kahdeksan. HIFK:n lisäksi voittoihin keskiviikkona ylsivät Jukurit kellistänyt Ässät sekä kauden avausvoittonsa ottanut SaiPa. Etenkin Jukurien kausi on alkanut synkeissä merkeissä: kolme tappiota ja maaliero pakkasella lukemin 2-12. Mikkeliin voi koittaa pitkä ja synkkä talvi.

Jääkiekon SM-liiga keskiviikkona:

HIFK-HPK 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

Ilves-SaiPa 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)

Ässät-Jukurit 6-2 (0-1, 2-1, 4-0)