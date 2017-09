EM-koriksen välieräjoukkueet selvillä, isännän putoaminen toi yleisökadon

Koripallon EM-kisojen puolivälierät vietiin Istanbulissa päätökseen keskiviikkona. Serbia voitti Italian 83-67 ja Venäjä Kreikan 74-69.

Isäntämaa Turkin taival katkesi neljännesvälieriin ja tämä johti puolivälierissä katsojakatoon. Italian-Serbia -ottelun yleisömäärä oli 3046 ja Kreikka-Venäjä -ottelun 2070.

Jättikaupunki Istanbulissa on valtavia liikenneruuhkia, ja Sinan Erden-areena sijaitsee kaupungin laitamilla, jonne julkisilla kulkuneuvoilla menee keskustasta tunnin verran. Se osittain selittää Turkin putoamisen ohella yleisökatoa, mutta hämmästyttävän pieniä yleisömäärät olivat silti, kun tarjolla oli koripalloviihdettä Euroopan huipulta.

Venäjällä on vain kourallinen faneja Istanbulissa. Jääkiekon MM-kisoihin matkustaa tuhansia venäläisiä, mutta koripallon arvoturnauksiin vain muutamia kymmeniä.

Äänekkäästi Rossijaa huutaneet venäläisfanit saivat ilokseen nähdä joukkueensa voittavan Kreikan. Venäjän hahmo oli jälleen Aleksei Shved, joka upotti 26 pistettä.

- Pysyimme yhtenäisinä. Se oli voittomme avain, arvioi Shved.

Shved aloitti pelin heikosti ja heitti paljon ohi. Pidemmän penkkikomennuksen jälkeen hän paransi tasoaan hurjasti.

- Mitä voisin sanoa. Ensimmäisellä puoliajalla en saanut pisteitä. Toisella sain, Shved naurahti.

- En ajattele pisteitäni. Ajattelen kokonaisuutta ja joukkuepeliä, Shved jatkoi.

Shved pelasi muutama vuosi sitten NBA:ssa. Hän palasi Venäjälle 2015 ja näyttää kotimaassaan parantaneen tasoaan.

- Joka kerta, kun pelaan, yritän vain tehdä parhaani. En pysty sanomaan tarkemmin kehityksestäni parissa vuodessa. Joskus pelit menevät hyvin ja joskus eivät, Shved kommentoi asiasta.

Venäjän joukkue pelaa selvästi parempaa joukkuepeliä kuin kahdessa edellisessä EM-turnauksessa, joissa taival päättyi alkulohkoon.

- Joka kerta voimme parantaa jotakin. Olemme pelanneet tässä turnauksessa hienoa puolustuspeliä ja hyökkäyspeliä myös. Aina oppii uusia asioita, mutta tämä on koripalloa ja kaikkea voi tapahtua pelissä, Shved totesi.

Shved painottaa, että EM-kisoissa pelataan tosi tasokasta koripalloa.

- Tämä on hieno turnaus. Paljon hyviä joukkueita. Kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Täällä on kivaa pelata.

Venäjä pelaa perjantaina välieräottelussa Serbiaa vastaan, joka voitti neljännesvälierissä Suomen Susijengin upottaneen Italian yllättävänkin ylivoimaisesti.

- Pelasimme hyvin joukkueena ja taistelimme koko ajan. 40 minuutin aikana emme antaneet periksi ja mielestäni ansaitsimme tämän voiton, kommentoi Serbian pelaaja Vasilje Micic.

Micicin mukaan Serbian ryhmässä on loistava joukkuehenki ja kaikki tekevät työtä ennen kaikkea joukkueen eteen.

- Joukkueen kemia on merkittävin tekijä. Olemme ylpeitä, että voimme pelata maamme puolesta. Ennen turnausta päätimme, että jokainen laittaa henkilökohtaiset tavoitteet sivuun ja pelaa joukkueelle. Olemme näyttäneet sen kentällä.

Ottelua seurasi Sinan Erden-areenalla muutama sata serbifania. He kannustivat omiaan äänekkäästi.

- Se on meille normaalia. Olemme faneillemme kiitollisia, että he tulivat kannustamaan meitä, Micic kehui faneja.

Serbialta puuttuu EM-kisoista monia kovan luokan pelimiehiä, kuten Milos Teodosic.

- Olemme erittäin hyviä, vaikka parhaita pelaajia puuttuukin. Meillä on joukkueessa laatua roolituksessa ja luulen, että meillä on tässä turnauksessa siltä osin paras ryhmä. Meillä on myös uusia nuoria pelaajia nousemassa ja uskon, että olemme huipulla vuosia, Micic totesi.

Serbiaa valmentaa entinen NBA-pelaaja Aleksandar Djordjevic, joka on voittanut pelaajana myös Euroopan mestaruuden.

- Voin vain sanoa, että hän on loistava persoona. Hänellä on hieno luonne ja voittajan mentaliteetti ja hän siirtää sen meihin, Micic kehuu Djordjevicia.

Venäjästä Serbia hakee revanssia

- Pelasimme heitä vastaan harjoitusottelussa ja tässä turnauksessa alkusarjassa. Hävisimme sen pelin. Tunnemme heidät hyvin ja valmistaudumme hyvin siihen peliin, jossa annamme kaikkemme, Micic päätti.

Ensimmäisessä välieräottelussa torstai-iltana kohtaavat Espanja ja Slovenia. Venäjä ja Serbia ovat tulessa perjantai-iltana.

EM-kisojen pronssiottelu ja loppuottelu pelataan sunnuntaina.

Teksti: Otto Palojärvi, Istanbul