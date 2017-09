Jukureilla karmea alku Liigassa, maaliero neljässä ottelussa 3-16

Mikkelin Jukurit nousi jääkiekon SM-liigaan 2016 ja oli ensimmäisellä kaudellaan pirteä yllättäjä, vaikka ei pudotuspeleihin aivan yltänytkään. Kauden alku oli Jukureilta vahva ja valmentaja Risto Dufva näpäytti epäilijöitä. Kausi meni paremmin kuin moni uskoi.

Toisen Liiga-kauden alkukierrokset eivät ole menneet mikkeliläisiltä suunnitelmien mukaan. Turpaan on tullut kunnolla.

Torstaina Raumalla Jukurit hävisi Lukolle 1-4.

- Mietteet ei missään nimessä ole hyvät. Ehjää 60 minuuttista haettiin. Ei missään nimessä saatu semmoista, kommentoi Jukurien valmennustiimiin kuuluva Juuso Hahl seuransa verkkosivuilla.

Jukurit on hävinnyt kaikki neljä otteluaan. Maaliero on karmaiseva 3-16.

- Tästä hommat jatkuu. Pitää kasata rivit. Kovalla uskolla sitten kohti lauantaita, Hahl sanoi.

Kausi on vasta alussa, mutta Jukureiden osalta haaste vaikuttaa kovalta. Pelaajamateriaali ei rajallisen budjetin takia ole sarjan parasta tasoa, eikä tappiokierre kliseisesti sanottuna ruoki itseluottamusta.

Lukko on uuden valmentajansa Pekka Virran komennossa aloittanut hyvin. Se on voittanut kaikki kolme otteluaan ja on sarjassa toisena pisteen arkkivihollistaan Ässiä perässä. Kolmessa ottelussa Lukko on päästänyt vain neljä maalia.

Torstaina pelattiin myös Oulussa. Siellä Kärpät voitti Pelicansin 5-2.

Kärpillä on neljästä ottelustaan koossa seitsemän ja Pelicansilla viisi pistettä.