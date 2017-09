Slovenian koripalloihme toi finaalipaikan: Espanja nurin

Koripallon neljästä viimeisestä EM-turnauksesta kolme kultaa napannut Espanja jäi tänä vuonna rannalle loppuottelusta. Slovenia tyrmäsi Espanjan välieräottelussa Istanbulissa torstaina koriluvuin 92-72.

Slovenia meni menojaan jo kolmannella neljänneksellä. Sen liikkuvuus oli Espanjalle myrkkyä ja peli ratkesi siihenkin, ettei Espanja onnistunut kaukoheitoissaan. Peli oli selvä hyvissä ajoin ennen neljännen neljänneksen loppua.

Espanjan huippupelaajat eivät päässeet parhaalle tasolleen, mikä johtui siitäkin, että Slovenia pelasi niin hyvin. Espanjan NBA-tähtiin lukeutuva Ricky Rubio oli ottelussa luvalla sanoen huono.

Noin kahden miljoonan asukkaan Slovenia on ensi kertaa mukana EM-kisojen loppuottelussa. Sloveniaa pidettiin turnauksen mustana hevosena, mutta finaaliin Sloveniaa harva ennusti.

Jugoslavian vahvat palloiluperinteet ovat Sloveniassa jatkuvuutta. Eurokoriksen kenties lupaavin pelaaja, vasta 18-vuotias Luka Doncic on ollut EM-kisoissa häikäisevä ja saanut vastata moneen kertaan kysymykseen, miten 18-vuotiaana voi olla niin hyvä pelaaja.

Slovenian pelintekijä Goran Dragic on vahva ehdokas EM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Miami Heatin takamies pelaa uransa parasta maajoukkueturnaustaan.

- Valmentajamme tekivät loistavaa työtä valmistautumisessamme. Taktiikkamme oli erinomainen. Espanjan kaltaista superjoukkuetta vastaan. Emme pelänneet, vaan olimme aggressiivisia. Kun on itseluottamusta, muutamat heitot menevät sisään, jotka tavallisesti eivät mene. Otimme loistavan voiton. Voitto on historiallinen kansallemme, Dragic sanoi.

Slovenia on ennen kaikkea kuitenkin joukkue isolla J:llä. Slovenia pelaa modernia liikkuvaa korista kovalla työmoraalilla.

- Slovenia pelasi korkealla tasolla. Onnittelut heille. Nyt pelaamme pronssimitaleista, totesi Espanjan tähtipelaaja Pau Gasol lehdistötilaisuudessa.

Espanjan valmentaja Sergio Scariolo antaa ymmärtää, että pronssi kiinnostaa Espanjaa.

- Tulimme tänne voittamaan mitalia ja tavoitteemme on yhä siinä. Se on kauden tärkein pelimme. Olen tietysti pettynyt, mutta haluan onnitella Sloveniaa, joka oli parempi ja ansaitsi voittonsa.

Kun espanjalaistoimittaja kysyi, että onko Scariolo yhä samaa mieltä kuin harjoituskaudella antamassaan kommentissa, jossa totesi, että "uransa ehtoolla olevia ammattilaisia ei ole vaikeaa käsitellä", näytti Scariolo kimpaantuvan. Kysymyksessä yritettiin saada hänet arvostelemaan Pau ja Marc Gasolia.

- Lausunto, media, toimittajat, tuo ei ollut kysymys. Esittäkää minulle oikea kysymys. Sanoin, että ei ole vaikeaa hallita pelaajia, jotka ovat ammattilaisia. Olipa kysymys. En ymmärrä sitä, Scariolo sanoi.

Espanjalta puuttui EM-kisoista kovia pelimiehiä, mutta Slovenian voiton arvoa se ei laske ollenkaan. Espanja oli paperilla silti EM-kisojen kovin joukkue, joka oli tehnyt aiemmissa peleissään vakuuttavaa jälkeä.

Slovenialla on sunnuntaina mahdollisuus tehdä historiaa, jossa maa menee sekaisin kuin Suomi 1995 jääkiekon maailmanmestarista. Slovenian finaalivastus selviää perjantai-iltana, kun Serbia ja Venäjä ottavat yhteen toisessa välieräottelussa.

- Serbia on ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Venäjä myös. Tulee vastaan kuka tahansa, en välitä. Ansaitsemme tähän mahdollisuuden pelata kultamitaleista. Paras voittakoon. Perheeni tausta on Serbiasta, joten miksi ei Serbia, totesi Dragic, jonka äiti on slovenialainen ja isä serbialainen.

EM-kisoissa Slovenia pelasi myös Suomea vastaan. Susijengi laittoi slovenialaiset lujille, mutta taipui kovan taiston päätteeksi 87-90.

Slovenian finaalipaikan myötä Susijengin Slovenia-ottelun hienoa esitystä voi arvostaa entistä korkeammalle.