Putoamispeikko tarraa HIFK:n niskaan

HIFK ja JJK kohtasivat perjantai-iltana jalkapallon Veikkausliigassa. Ottelua voitiin ennakkoon pitää ns. kuolemanotteluna, sillä molemmat seurat taistelevat kiivaasti putoamista vastaan. Joukkueiden välinen ero oli ennen perjantain kamppailua vain kolme sarjapistettä.

Ja samana se myös pysyi, sillä JJK jäi 1-1-tasapeliin vahvasta toisesta jaksosta huolimatta. JJK:n ainoan maalin viimeisteli ottelussa Tomi Petrescu.

- Oli tärkeä maali joo ja oli kyllä paikka tehdä toinenkin, mutta taistelu jatkuu. Parempi tämäkin on kuin että olisi jo kuusi pistettä eroa, Petrescu sanoi ottelun jälkeen.

HIFK vei peliä vielä ensimmäisellä jaksolla ja meni myös 1-0-johtoon Jukka Halmeen osumalla. JJK nousi taisteluun mukaan toisella jaksolla ja Petrescu iski tasoituksen. JJK sai vielä toisella jaksolla yrittää ratkaisua miesylivoimallakin, kun HIFK:n Nosh A Lody lensi toisen varoituksen myötä ulos 85. minuutilla.

- Vähän jäätiin vielä avausjaksolla pussiin. Sitten ruvettiin taistelemaan. Se on aina sama juttu näissä syksyn peleissä, pelasit sitten mestaruudesta tai putoamisesta: kuka tahtoo enemmän, niin se joukkue yleensä voittaa, Petrescu sanoi.

JJK:lle jäi hampaankoloon toisesta jaksosta. Jyväskyläläisillä oli paikat ratkaista ottelu ja ottaa HIFK kiinni sarjataulukossa.

- Oli meillä mielestäni paremmat paikat, maalintekijä totesi.

JJK haluaa HIFK:n kiinni ja etukäteen varmaksi putoajaksi tuomittu joukkue haluaa lähettää helsinkiläiset Ykköseen. Siihen Jyväskylässä riittää uskoa.

- Kyllä me ollaan viime peleissä ihan ok. Lahti-pelin alku oli huono, mutta muuten pelattiin ihan hyvin. Kyllä minä uskon, että me tullaan vielä ylös, Petrescu linjasi.

HIFK:n kohtalona on liigakarsinta tai suora putoaminen. Yhden ottelun vähemmän pelannut PS Kemi on HIFK:ta kahdeksan pistettä edellä ja PS Kemi on pelannut yhden ottelun vähemmän. HIFK:lla on jäljellä enää kuusi ottelua.

- Me ei pelattu missään nimessä hyvin. Ensimmäinen puoliaikakin oli huono, mutta siinä saatiin kuitenkin johtomaali. JJK:lla oli siinä muutama paikka tehdä tasoitusmaali. Sitten lähdettiin jostain syystä vain heittämään pitkää palloa. Kun maalipotku tulee ja käännetään selkää, niin sitten se peli on tuon näköistä. Pitkä pallo tulee ja se hävitään ja taas juostaan omaa maalia kohti. Se meni vähän hurlumheiksi. Sitten tuli punainen. En nähnyt, mitä siinä tapahtui, mutta ilmeisesti kädellä siinä otettiin. Tiedettiin, että JJK tarvitsee ehdottomasti voiton ja Sakun (maalivahti Eriksson) ansiosta saatiin edes tuo yksi piste, HIFK:n Mika Väyrynen totesi ottelun jälkeen.

Ottelun ahdas henkinen asetelma näkyi etenkin toisella jaksolla kotijoukkueen otteissa.

- Totta kai me haluttiin voitto tästä ja ottaa lisää eroa JJK:hon. Nyt se ero säilyi samana kuin ennenkin. Se oli hyvä juttu, mutta ei tuo peli tule riittämään missään nimessä jatkossa. Vastukset kovenee ja meidän pitää parantaa, Väyrynen mietti.