Jokerit avasi kotona täydellä katsomolla, pelissä oli käydä köpelösti

Jääkiekon KHL-liigan kausi alkoi jo kolme viikkoa sitten, mutta Jokerit pelasi kauden ensimmäisen kotiottelunsa vasta syyskuun puolivälissä. Hartwall-areena oli edellisillä viikoilla koripallon EM-kisojen käytössä.

Jokereiden 50-vuotisjuhlakauden ensimmäisessä kotiottelussa puitteet olivat kohdallaan. Hartwall-areena oli täynnä ja uusi paljon hehkutettu pregame-show oli näyttävä. Kansainvälisen urheilukulttuurin mukaisesti kunnioitettiin myös seuran legendoja, kun vuoden 1967 historian ensimmäisen Jokerijoukkueen pelaajia oli kutsuttu paikalle.

Kotiavauksessaan Jokerit sai vieraakseen latvialaisseura Dinamo Riian. KHL:n jumbojoukkue oli kaksi erää Jokereiden kanssa pahasti alakynnessä. Kolmannessa erässä Jokereiden johto oli turvallisen tuntuinen 3-0, ja kun ote hieman hiipui, pääsi Riika tekemään kaksi kavennusmaalia. Lopulta Jokerit voitti ottelun 3-2.

- Toi on vähän aina tommoista. Riika on kuitenkin hyvä joukkue. Ne karvaa kovaa, eivätkä luovuttaneet missään vaiheessa. Me hallittiin peliä aika pitkään, mutta kun kaveri ampuu, joskus se saattaa mennä. Onneksi Zapo pelasi hyvin lopussa, totesi Jokereiden puolustaja Sami Lepistö.

Lepistö otti lopussa pahan jäähyn, jonka päätyttyä Dinamo teki toisen maalinsa.

- Ei sen noin pitäisi mennä, että päästetään kaveri noin lähelle. Otin itsekin tyhmän jäähyn. Luulin, että kaveri sai jäähyn. Ei tommoisia saisi tulla, mutta tästä pitää oppia, Lepistö sanoi.

Voitto on kuitenkin aina voitto ja Lepistön alkukausi on ollut Jokereissa erinomainen. Joukkue voittaa ja Lepistö pelaa hyvin illasta toiseen. Hän painottaakin, ettei palannut Jokereihin kymmenen vuoden tauon jälkeen suinkaan jäähdyttelemään.

- Mulla on sopimusta tänne, enkä missään nimessä ole jäähdyttelemässä vielä. Kyllä mulla on janoa vielä hemmetisti.

Jokereille voitto oli viides perättäinen. Joukkue keskiviikkona päättyneen Aasian vieraskiertueensa kaikki ottelut.

- Aika vaikea kiertue ole fyysisesti. Pitkät lennot ja aikaerot, vaikka pysyttiin Suomen ajassa, mikä oli totta kai haasteellista, kun aurinko nousee silloin, kun pitäisi mennä nukkumaan. Mutta täytyy olla tyytyväinen. Kahdeksan pinnaa tuli sieltä. Alku on ollut hyvä ja tästä on hyvä jatkaa, Lepistö totesi.

Lepistö myönsi, että raskas vieraspelireissu tuntui hieman jaloissa, mutta hyväkuntoinen jää sai häneltä kiitosta.

- Kyllä se vähän vaikutti. Itselläkin tuntui vähän. Mutta kuitenkin tuolla jää oli hyvässä kunnossa. Se ei ollut raskas ainakaan omasta mielestäni. Hyvin oli jätkät duunanneet sen, kun oli jää ollut siinä vasta vähän aikaa.

Ensimmäinen Jokereiden kotiottelu kymmeneen vuoteen oli Lepistölle mieluisa kokemus.

- Tunnelma oli hyvää jo silloin aikanaan ja se on noussut entisestään. On luotu aika hyvä show tohon. Hyvä, että toi pelikin kulkee. Tosi hienoa olla takaisin, Lepistö totesi.

Jokereilla on edessään neljä välipäivää. Seuraavassa pelissä ensi torstaina Jokereiden vieraaksi tulee huomattavasti kovempi vastustaja, TsSKA Moskova.