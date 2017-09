HIFK, Ilves ja Jukurit avanneet hyvin heikosti

Jääkiekon Liigassa valtaosalla joukkueista on takana nyt viisi ottelua. Syväanalyysien paikka on tässä vaiheessa turhaa, mutta JYPin voi todeta aloittaneen odotetun vahvasti. Lauantaina JYP voitti Mikkelissä Jukurit 3-1 ja jatkaa sarjataulukon kärjessä.

KalPan viime kaudella hopealle valmentanut Pekka Virta on aloittanut Lukon peräsimessä vahvasti. Lukko ei ole hävinnyt neljästä ottelustaan yhtäkään ja on sarjassa toisena pisteen JYPiä perässä. Lukko on päästänyt vain kuusi maalia.

Alkukierrosten suurimpana yllätyksenä voi pitää HIFK:n taapertamista. Viidestä ottelustaan HIFK on voittanut vain yhden. Sijoitus on 13:s.

Lauantaina HIFK hävisi Lahdessa Pelicansille 1-2.

- Hemmetin kova kamppailupeli ja siinä kamppailussa Pelicans oli meitä parempi kolme erää, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi Pelicansin verkkosivuilla katsottavissa olevassa ottelun lehdistötilaisuudessa.

- Me jouduttiin tekemään hemmetin paljon töitä sen eteen, että päästiin maalipaikoille ja meidän maalintekopeli oli vähän jatkumoa eiliselle. Se oli vaatimatonta, mutta ennen kaikkea se oli tänään Pelicansin hyvyyttä, ettei me maalipaikoille päästy. Viimeinen tahtotila siitä maalinteosta puuttui, Selin jatkoi.

Vieläkin heikommin menee Ilveksellä ja Jukureilla, jotka eivät ole voittaneet yhtään ottelua. Ilves hävisi lauantaina HPK:lle Hämeenlinnassa 0-2 ja on yhä yhdessä pisteessä. Jukureiden pistesaldo on pyöreä nolla.

Lauantaina nähtiin kaksi hämmästyttävää tulosta. Kärpät pieksi Sportin peräti 8-1 ja Lukko murjoi Ässät 7-2. Ässät koki kauden avaustappionsa.

Kahdeksan maalin päästäminen nykyajan pääsarjajääkiekossa on harvinaista. Kolmannessa erässä Sport päästi viisi maalia sen jälkeen, kun Markus Kankaanperä taklasi Kärppien Ville Leskistä törkeästi päähän Leskisen oltua kulmassa.

Kankaanperä on Liigassa kyseenalainen kuningas. Hän on sarjan ylivoimainen jäähykuningas 1946 jäähyminuutillaan.