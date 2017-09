Miksi Jokereiden peli kulkee? Selkeitä perusteita

Jukka Jalosen ensimmäinen kausi Jokereiden KHL-joukkueen päävalmentajana oli pitkälti tuskien taivalta. Vika ei ollut Jalosessa, vaan kapeassa pelaajamateriaalissa. Potentiaali ei riittänyt ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Moskovan TsSKA:a vastaan ja kausi päättyi helmikuussa.

Nyt on toinen ääni kellossa. Jokerit on voittanut kauden yhdeksästä pelistään seitsemän ja porskuttaa viiden ottelun voittoputkessa. Pistesaldo on jäänyt nollille vain niukasta tappiosta raharikasta SKA Pietaria vastaan.

- Jos pelitapaa miettii, niin jonkin verran aktiivisemmin pyritään pelaamaan. Karvaamaan ja häiritsemään. Puolustuspelin nopeutta pyritään lisäämään. Parhaimmillaan se on toiminut hyvin. Iso kaukalo on vaikeampi kuin joutuu luistelemaan pidempiä matkoja, eikä välttämättä voi antaa vastustajalle sellaista painetta kuin haluaisi, kommentoi Jalonen muutoksista verrattuna viime kauteen.

Pelaajahankinnoissa Jokereissa on onnistuttu. Tanskalaishyökkääjä Nicklas Jensen ja amerikkalaispuolustaja Matt Gilroy ovat alkukauden peleissä olleet loistavia. Erityisesti edukseen ovat uusista pelaajista esiintyneet myös paluumuuttaja, puolustaja Sami Lepistö, ja vasta 18-vuotias hyökkääjälupaus Eeli Tolvanen.

- Meillä on hyviä uusia pelaajia, jotka tuovat sellaista tarpeellista kiekollista osaamista ja henkilökohtaista taitoa, mitä ei kaupan hyllyltä saa, eikä kukaan tuossa iässä taidollisesti niin hirveästi kehity, että tulisi vielä huippupelaajaksi, Jalonen arvioi.

Eeli Tolvanen on sopeutunut ”äijäliigaan hyvin”.

- Ei tommoista rohkeaa pelaajaa tarvitse kannustaa. Tulee ihan itsestään temppuja, mitä tuollaisessa hyvässä vauhdissa pitää uskaltaa yrittää, Jalonen sanoi.

Jalonen painottaa leveän materiaalin merkitystä. Kilpailu pelipaikoista vie joukkuetta eteenpäin.

- Laaja materiaali. Kova kilpailu pelipaikoista. Viime vuonna ei ollut ja pelaaja tiesi aina, että pääsee pelaamaan, kun ikää oli 20, mutta tänä vuonna ei pääse.

Lauantaina Jokerit voitti Riian Dinamon 3-2. Edes vauhdin hiipuminen kolmannessa erässä fyysisesti raskaan Aasian vieraspelireissun takia ei vienyt Jokereilta voittoa.

- Tietää, että pelaajalla on kaikki pelissä. Virheitä tulee ja sille ei voi mitään. Mutta asenteen puolesta ei tänäänkään voi missään nimessä ketään syyttää, että se olisi ollut huono. Ehkä ei jaksanut ihan puristaa, kuten olisi pitänyt, Jalonen totesi.

Parempi pelaajamateriaali ja hyvä valmistautuminen kauteen näkyvät sarjataulukossa. Läntisessä konferenssissa Jokerit on neljäntenä, vaikka takana on vähemmän pelejä kuin muilla kärkijoukkueilla.

- Ei me vahingossa ole voitettu. Kaksi peliä ollaan hävitty ja toinen niistäkin olisi pitänyt voittaa, Dynamoa vastaan Moskovassa. SKA oli parempi kuin me, mutta se on ollut ainoa joukkue, joka on ollut parempi kuin me näistä yhdeksästä. Ollaan siinä mielessä erittäin tyytyväisiä, Jalonen toteaa.

Kausi on toki vasta alussa. Lupaavasta alusta huolimatta hehkutteluun ei ole varaa. Jos keväällä aiotaan menestyä, pitää joukkueen kehittyä koko ajan

- Meillä on tuloksellisesti erittäin hyvää, mutta pelillisesti on vielä parantamisen varaa ja yksilötasolla parantamisen varaa. Joissain pelaajissa on oikeasti potentiaalia vielä pelata paljon parempaa lätkää. Löytäisi vielä sen huipputasonsa, niin siinä on työmaata, Jalonen totesi.

Jokerit saa hyvän tasonmittauksen seuraavassa ottelussaan torstaina. Silloin Helsingissä vierailee TsSKA Moskova.