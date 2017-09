Jokerit pysäytti punaisen armeijan: ”Tuntuu kyllä hyvältä”

Jokerit otti KHL:ssä torstaina kovan päänahan. Punaisen armeijan keskusurheiluseura TsSKA Moskova hävisi Helsingissä 0-4.

- Olen kyllä tyytyväinen. Noin kovan joukkueen voittaminen tällä tavalla tuntuu todella hyvältä, hehkutti ottelun avausmaalin ampunut Jokereiden yhdysvaltalaispuolustaja Matt Gilroy Sport Contentille.

Jokerit on kuuden pelin voittoputkessa. Kymmenestä ottelustaan Jokerit on voittanut kahdeksan.

- Ei ole yllättänyt. Teimme ennen kauden alkua kovasti töitä ja saamme siitä nyt palkintoa, Gilroy summasi alkukautta.

Jokereiden nopeaan luisteluun perustuva pelitapa näyttäisi sopivan joukkueelle hyvin.

- Pelaamme omaa peliämme, emmekä paljoa murehdi muista joukkueista. Kova luistelunopeus toimii meillä hyvin ja tulokset näkyvät, kommentoi Gilroy.

Olli Palolalle ilta oli helpottava. Hän teki kauden avausmaalinsa.

- Kyllähän se aina lämmittää. Niitä maaleja on vuosien varrella tullut aina silloin tällöin tehtyä ja kyllähän se maali on aina kivaa tehdä. Nyt se maali tuli ja toivottavasti niitä tulee tällä kaudella vielä lisää, Palola sanoi.

Ylivoima on ollut Jokereilla todella tehokasta.

- Kyllä meillä ihan hyvin näyttää toi ylivoima toimivan, mutta turha tässä on alkaa henkseleitä paukuttelemaan. Raakaa työtä vaan ja pidetään se jatkossakin hyvänä, Palola sanoi.

Palolalla oli selkeä selitys sille, miksi ylivoima toimii niin hyvin.

- Me treenataan sarjan parasta alivoimaa vastaan tuolla treeneissä ja siitä se lähtee. Ei siellä hirveästi tyhjää tilaa ole, kun treeneissä jauhetaan, niin siellä väkisinkin kehittyy. Kun mennään peleihin, on se helpompaa siellä.

TsSKA oli torstaina aika aseeton, vaikka tolppaan kerran osuikin.

- Kun annettiin painetta, niin saatiin aika hyvin jäädytettyä ne sinne omalle alueelle. Ne joutuivat vähän roiskimaan. Kakkos- ja kolmosäijä luki aika hyvin sen taustalta. Kyllä se oli suurimpia avaimia tänään, Palola arvioi pelin ratkaisutekijöistä.

Jokerit on tämän kauden peleissään luonut paljon maalipaikkoja.

- Mun mielestä me ollaan pelattu kaikki nää pelit tällä kaudella aika tiiviillä paketilla. Silloin kun systeemiä noudatetaan ja pysytään pelin sisällä ja pidetään paketti kasassa, niin sitten se on ton näköistä. Kyllä ne tarvittavat maalipaikat sieltä tulee aina ja pitkässä juoksussa voittoja ropisee, kun tolla tavalla pelataan, totesi Palola.

TsSKA on KHL:n mestarisuosikkeja. Jokerit pehmitti vahvan joukkueen.

- Kaikki pisteet ovat tärkeitä, mutta olihan tää tietysti sellainen mittari, että nähdään vähän, missä mennään. Maanantaina on taas kolme pinnaa jaossa. Tässä vaiheessa kautta on aika sama, kuka sieltä tulee vastaan. On saatava se lataus kohdilleen, Palola sanoi.

Läntisessä konferenssissa Jokerit on kolmantena. SKA Pietari on voittanut kaikki ottelunsa, mutta Jokerit vain kaksi pistettä toisena olevaa ja kaksi ottelua enemmän pelannutta Lokomotiv Jaroslavlia perässä. TsSKA putosi Jokereiden taakse.

Jokerit kohtaa seuraavassa pelissään ensi maanantaina Helsingissä Vitjaz Podolskin.