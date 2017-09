Suuri mestarisuosikki Tappara suli, JYP jyrää kärjessä

Jääkiekon Liigan torstain ainoassa ottelussa JYP voitti Tapparan Tampereella 4-3. Tappara johti 2-0 ja tasoitti vielä 3-3:een, mutta Jaakko Jokisen kolmannen erän alussa tekemä maalia ratkaisi JYPille täyden pistepotin.

Juuso Puustinen teki JYPille kaksi maalia. Hän nousi Liigan piste- ja maalipörssissä kärkeen. Puustisen tehot ovat 7+2=9.

- Juuso on kyllä löytänyt aika kovan vireen. Vielä kauden alussa treenipeleissä ja CHL:ssä ruuti oli vähän märkää, mutta nyt niitä maaleja tulee kaksi illassa koko ajan. Aika upeaa sekä Juuson että meidän joukkueen kannalta, kommentoi J

JYPin hyökkääjä Henri Kanninen seuransa verkkosivuilla.

Tappara hallitsi peliä alussa selvästi ja JYP oli telineissä. Sitäkin hämmästyttävämpää oli Tapparan sulaminen.

- JYP nosti karvausta toiseen erään ja sai otteen, Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi kommentoi STT:n mukaan.

JYP johtaa sarjaa nyt viiden pisteen turvin. Seitsemästä ottelustaan se on voittanut kuusi ja ainoassakaan ottelussaan JYP ei ole jäänyt pisteittä.

Tapparaa hehkutettiin ennen kauden alkua selkeimmäksi mestarisuosikiksi. Hallitsevalla mestarilla kausi on Liigassa käynnistynyt kuitenkin vaatimattomasti. Kuudesta ottelustaan joukkue on kerännyt vain yhdeksän pistettä ja varsinaisella peliajalla Tappara on voittanut vain kahdesti.

Yleisöä Tapparan kotiottelu veti torstaina 4237 katsojaa. Ilves-HIFK -ottelu veti perjantaina 3793 katsojaa.

Jalkapallon Veikkausliigassa viime lauantaina Ilves-HJK -ottelun katsojamäärä oli Tampereella 4517.