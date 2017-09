HIFK:lla riittää miettimistä, seurahistorian heikoin aloitus nykysysteemillä

HIFK:n surkea alkukausi jatkui perjantaina Helsingissä. Mikkelin Jukurit oli parempi Nordiksella 3-2.

HIFK voi syyttää vain tehottomuuttaan. Maalipaikkoja joukkue luo, mutta niistä ei saada sisään. Maalinteossa on iso apina selässä.

- Ensimmäinen erä oli ihan hyvä, mutta toinen erä ei ollut enää niin hyvä. Sitten tuli tärkeä kavennus siihen viimeisen erän alkuun, mutta sitten he tekivät aika raskaan maalin siihen heti perään ylivoimalla. Saatiin vielä jonkinlainen kiri aikaiseksi, mutta sehän on sanomattakin selvää, ettei tämä tule riittämään mihinkään, mitä nyt ollaan nämä ensimmäiset pelit pelattu, HIFK:n hyökkääjä Juha-Pekka Haataja puuskahti Jukurit-ottelun jälkeen.

- Nyt aika tapahtua jonkinlainen muutos ja se alkaa meillä huomenna, Haataja jatkoi viitaten lauantain SaiPa-otteluun.

HIFK:n syvä ahdinko näkyy jo katsomoon saakka. Jääkiekko ei maistu nyt hyvälle.

- Onnistumisia ei ole tullut, joten se rentous on kadonnut. Kaikki vähän puristaa mailaa. Kaikki kyllä tosissaan yrittää, mutta kun onnistumisia ei tule, niin peli menee väkinäiseksi kun itseluottamusta ei ole, Haataja sanoi.

HIFK uskoo edelleen itseensä. Haatajan mukaan joukkuehengessä ei ole moittimista.

- Kyllä henki on hyvä. Kyllä tuossa erätauoillakin luodaan henkeä, eikä päät ole painuksissa, ei missään nimessä. Henki on hyvä ja kyllä meillä luotto toisiimme on. Sehän on tärkeää, että täällä kopin sisässä pysyy se luotto. Enkä mä näe, etteikö sitä olisi, Haataja linjasi.

HIFK:n kauden aloitus on ollut nykyisellä sarjasysteemillä koko seurahistorian heikoin. Seitsemän ottelun jälkeen helsinkiläisjoukkueella on kasassa vaivaiset viisi pistettä ja peliesitysten käyrä osoittaa tällä hetkellä alaspäin. Pian olisi pakko voittaa ja paljon, jos HIFK meinaa vielä tällä kaudella kamppailla sarjan kärkitiloista.

- Rehellisesti sanoen se palautuu ihan perusasioihin. Pienet asiat pitää tehdä oikein, emmekä voi tuijottaa valotaulun numeroita. Emme kurki selkämme taakse, vaan katsomme eteenpäin. Meillä on kuitenkin yli 50 ottelua vielä runkosarjaa jäljellä ja tämä on pitkä sarja. Joukkueemme on nyt hieman erilainen kuin viime kaudella ja pukukopissa on uusia kasvoja. Valmennusryhmä on myös uusi. Emme voi kuitenkaan tehdä siitä mitään tekosyytä näille esityksille. Jos emme edes yrittäisi, niin sitten meillä olisi ongelma. Huomenna on uusi peli ja olemme valmiita siihen, HIFK:n amerikkalaispuolustaja Joe Finley linjasi.

Amerikkalaispuolustajan mainitsema uusi peli on siis SaiPaa vastaan lauantaina. Uskomatonta kyllä, siinäkin puhutaan Liigan jumbofinaalista.