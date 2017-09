Uutiset toistavat itseään, Jokerien KHL-tappiot puhuttavat kaudesta toiseen

Jokerien siirtyminen KHL-liigaan 2014 mullisti suomalaista seurajoukkuejääkiekkoa perusteellisesti. Osana Venäjän valtion kulttuurivaihtoa oleva kiekkoliiga rantautui Suomeen.

Yhtäkkiä Jokerit pelasikin moninkertaisella pelaajabudjetilla aiempiin kausiin verrattuna. Vastustajista SaiPat ja Lukot vaihtuivat venäläisseuroiksi, joiden nimet viittasivat neuvostoaikaan armeijan urheiluseuroineen ja teollisuuskombinaatteineen. Pelaajat tosin eivät olleet enää työlaisia tai sotilaita, vaan isoja summia tienaavia ammattilaisurheilijoita.

Jokereissa on neljän KHL-kauden aikana ollut useita maajoukkuetason pelaajia, jotka eivät ole kiekkoilleet seurassa pikkurahoilla. Tulorahoituksella Jokerit ei ole elänyt. Taloudellisia tappioita on tehty kymmenien miljoonien eurojen edestä.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina Jokerien tehneen kaudella 2016-17 noin 14 miljoonan euron tappion. Määrä on samaa luokkaa edellisten kausien kanssa, mutta nyt lukema oli hieman suurempi heikomman urheilullisen menestyksen takia.

Jokerien jättitappioista uutisoidaan puolen vuoden välein. Uutinen saa eri medioissa valtavasti huomiota ja nettikommenteissa päivitellään, miten moisilla talousluvuilla toiminta on mahdollista.

Selitys on yksinkertainen. Jokerien vähemmistöosakkaalla, venäläismiljardöörien omistavalla Arena Eventsillä, on kyllä varaa kuitata tappiot miljardivaroistaan. Heille 14 miljoonaa on pikkuraha.

Jokerit ja KHL ei suinkaan ole ainutlaatuinen ilmiö maailmassa. Jalkapallossa esimerkiksi FC Barcelona ja Real Madrid tekevät voitollisia tuloksia vain kentällä. Taloudellisella puolella omistajat kuittaavat tappiot.

Kiinassakin on nykyään löysää rahaa ja siellä panostetaan ammattilaisurheiluun jättisummia. Kiinan jalkapallon pääsarjaan hankitaan tähtipelaajia Euroopan huippusarjoista. Kiinan futisseurat eivät tähtää taloudellisesti positiivisiin tuloksiin, vaan sijoittamaan rahaa kiinalaisen jalkapalloviihteen ja kansalle tarjottavien sirkushuvien kehittämiseen.

NHL:ssä vain noin kolmasosa seuroista tuottaa voittoa. Moni NHL:n seuraomistaja on kiekkobisneksessä mukana harrastuksen tai muiden bisneksiensä markkinoinnin takia. Sama tilanne on Englannin jalkapallon Valioliigassa.

Formula ykkösissä Red Bull on noussut merkittäväksi toimijaksi. F1-tallitoiminta on sille energiajuomien markkinointikeino ja osa markkinointibudjettia. Red Bull-tallien taloudellisilla tuloksilla ei ole omistajalle merkitystä.

KHL:ssä Jokerien suurin menoerä on pelaajabudjetti. Pelaajapalkkoja ei ole julkistettu, mutta pelaajamateriaalin perusteella voisi päätellä, että Jokerien pelaajabudjettia on kasvatettu. Sami Lepistön, Nicklas Jensenin, Matt Gilroyn tai Karri Rämön kaltaisia pelimiehiä ei ole saatu Helsinkiin halvalla.

Kaikkea voi aina kritisoida, mutta kenelläkään ei pitäisi olla mitään sitä vastaan, että Jokerien pelaajat maksavat veronsa Suomeen. Jos KHL-Jokereita ei olisi, pelaisivat edellä mainitut ammattilaiskiekkoa Venäjällä, Sveitsissä tai Pohjois-Amerikassa, koska SM-liigan seuroilla ei olisi riittävästi resursseja heidän palkkaamiseensa.

Jokerit teki KHL:n kanssa viime keväänä viisivuotisen jatkosopimuksen ja on sarjassa mukana ainakin vuoteen 2022. Toiminta on tietysti täysin rahoittajien armoilla. Jos rahahanat laitettaisiin kiinni, loppuisi ainakin KHL-tason toiminta Jokereissa välittömästi.

Viidessä vuodessa maailmassa voi tapahtua paljon. Jokerien kohtalon määrää viime kädessä Venäjän poliittinen kehitys.

Venäjän talous on pitkälti raaka-aineiden, kuten öljyn ja maakaasun myynnin varassa. Vakaalla pohjalla maan talous ei ole, mutta totaalista romahdustakaan ei ole näköpiirissä. Löysää rahaa Venäjällä riittää yhä jääkiekkoon, eikä KHL ole romahtamassa.

Suomalainen seurajoukkuejääkiekko ei ole kansainvälistynyt pelkästään KHL:ssä. Vuonna 2014 lanseerattiin tuorein versio mestareiden liigasta CHL:stä, joka Keski-Euroopassa on saanut hyvän vastaanoton. Negatiivisuutta CHL on saanut niskoilleen lähinnä pohjoismaissa.

SM-liigassa Suomen rajojen sisäpuolella suomalainen seurajoukkuejääkiekko ei voi enää kasvaa. CHL:ssä on paljon mahdollisuuksia.

Jos jääkiekon suosiota saadaan sen kasvatettua Keski-Euroopassa ja todella isot rahoittajat innostuvat laittamaan jääkiekkoon lisää rahaa, olisi monella SM-liigaseuralla hyvät resurssit olla mukana paljon suuremmissa kuvioissa Suomen rajojen ulkopuolella.