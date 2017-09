Donald Trump aiheuttaa rajua protestointia urheilussakin

Yhdysvalloissa urheilun suurten ammattilaisliigojen mestarijoukkueille on ollut kunnia-asia saada kutsu Valkoiseen taloon. Donald Trumpin presidenttiyden myötä tilanne on kuitenkin muuttunut.

Koripallon NBA-liigan mestarijoukkue Golden State Warriors jättää Valkoisen talon vierailun väliin. Warriorsin tähtipelaaja Stephen Curry ilmoitti asiasta seuransa mediatilaisuudessa. Myöhemmin Trump vastasi twiitillä, että kutsu on peruttu koko joukkueelta, koska Curry ei halua tulla.

Myös Cleveland Cavaliersin supertähti ja NBA:n valovoimaisin pelaaja LeBron James otti kantaa asiaan. Hän nimitti Trumpia törpöksi ja ilmoitti, että Valkoisen talon vierailu oli kunnia-asia ennen Trumpin tuloa presidentiksi.

James on haukkunut Trumpia ennenkin. Hän ilmoitti Charlottesvillen väkivaltaisuuksien aikoihin elokuussa, että viha on aina elänyt Amerikassa, mutta Trump on tuonut sen uudelleen muotiin.

Trump on kerännyt haukkuja osakseen myös amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa. Siellä pelaajat ovat polvistuneet kansallislaulun aikana protestiksi Trumpin toimille.

Trump nimitti protestoivia pelaajia Alabamassa pitämässä puheessaan sanalla ”sons of bitches” ja totesi, että hänestä olisi hienoa, jos NFL-seurojen omistajat heittäisivät protestoijat pois kentältä. Tähän pelaajat vastasivat Twitterissä niin sanotulla ”paskamyrskyllä”. Buffalo Billsin pelaaja LeSean McCoy nimitteli Trumpia sanalla ”asshole”.

Yhdysvaltalaisessa ammattilaisurheilussa negatiivisuuksiin tähtäävää politikointia ei ole nähty vuosikymmeniin. Poliitikot ovat yrittäneet esiintyä urheilijoiden kavereina ja esimerkiksi molemmat presidentti-Bushit käyttivät urheilua kampanjoissaan tehokkaasti hyväkseen poseeraten kaikenlaisten urheilijoiden seurassa. Nuorempi Bush tuli myös tunnetuksi baseball-seura Texas Rangersin omistajana ja kasvatti sitä kautta suosiotaan.

Trump-tason protestointia on viimeksi nähty 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella. Mexico Cityn olympiakisoissa 1968 amerikkalaissprintterit Tommie Smith ja John Carlos nostivat nyrkkinsä pystyyn 200 metrin palkintojenjaossa protestiksi mustien huonolle kohtelulle. Tunnettuja mustien oikeuksia ajaneita poliittisia taistelijoita olivat myös nyrkkeilylegenda Muhammad Ali ja koripallolegenda Kareem Abdul-Jabbar.

Sittemmin mustista huippu-urheilijoista tuli kansallissankareita siinä missä valkoisistakin. Koripallotähti Michael Jordan sai urheilun lisäksi julkisuutta ennätysmäisillä sponsorisopimuksillaan. Hänestä tuli maailman rikkain urheilija, joka pysyi visusti erossa poliittisista kannanotoista. Jordan osoitti pelkästään tienesteillään, ettei ihonvärillä enää ollut merkitystä maineen ja mammonan suhteen.

Poliittista kohua amerikkalaisurheilussa herätti ennen Trumpin kautta valkoihoinen jääkiekkomaalivahti Tim Thomas. Hän kieltäytyi 2011 Valkoisen talon vierailusta NHL-mestari Boston Bruinsin kanssa, koska ei ollut tyytyväinen Barack Obaman johtamaan Yhdysvaltojen politiikkaan.

Thomasin kieltäytymistä hämmästeltiin. Silloin ei osattu ajatellakaan, mitä edessä olisi kuusi vuotta myöhemmin.