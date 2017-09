Jokereiden superjunnu Eeli Tolvanen säväyttää, jo kaksi hattutemppua KHL:ssä

Jokereiden 18-vuotias hyökkääjä Eeli Tolvanen teki maanantaina toisen kypärätemppunsa jääkiekon KHL:ssä, kun Jokerit voitti Vitjaz Podolskin 5-2. Jokerit nousi voittoon 0-2 -tappioasemasta.

- Eka erä oli aika surkea meiltä. Päästettiin kaveri 2-0 -johtoon ja siitä tuli takaa-ajajan rooli. Sen jälkeen puhuttiin erätauolla kopissa, että pitää ruveta muuttamaan peli. Pelattiin aika hyvin toisessa erässä ja pyörittiin kaksi erää vastustajan hyökkäysalueella. Saatiin paljon paikkoja ja kolmannessa erässä tarvittavat loput maalit, Tolvanen summasi.

Maaleistaan Tolvanen antoi tietysti kiitosta ketjukavereilleen.

- Saatiin ketjulla peli hyvin kulkemaan. Saatiin paikkoja ja hyvällä prosentilla pistettiin sisään.

Tolvanen teki ensimmäisen kypärätemppunsa kauden avausottelussa.

- Niitä yhdistää (kolmen maalin iltoja), että on saatu hyvä peli alle. Hyviä asioita tapahtui. Siinä on semmoinen tunne, että kun on tullut yksi maali, niin sitten menee helpommin sisään, Tolvanen sanoi.

Tolvasen mukaan paikoista olisi voinut tehdä enemmänkin maaleja.

- Enempäänkin olisi ollut paikkoja. Joka pelissä meillä on ollut hyviä paikkoja. Ylivoima on ollut hyvää ja siihen voi totta kai tehdä lisää parannuksia. Kun peli kulkee tällä tavalla ja jaksetaan tehdä duunia samalla lailla, niin kyllä niitä paikkoja tulee vielä.

Jokerit on seitsemän ottelun voittoputkessa.

- Jos katsotaan meidän ylivoima- ja alivoimaprosentteja, niin ne on aika huikeita. Ylivoima saattaa olla ykkösenä ja alivoima pyörii siinä top viidessä. Ja jos katsoo meidän peliä, niin onhan puolustuspeli ollut aika huikeeta. Ei olla hirveästi maaleja päästetty ja Zapolski on ollut maalissa huikea. Kun puolustetaan tiiviisti, ei kaveri pääse hirveästi paikoille ja ehkä ne vähän turhautuu. Kun saadaan iskettyä pari maalia, niin ne pelit kääntyy aika nopeasti, Tolvanen arvioi Jokereiden menestystekijöitä.

KHL:ssä pelaa pääasiassa kokeneempia pelaajia. Tolvanen on poikkeus.

- Ei oikeastaan ole ollut sopeutumisvaikeuksia. Paljon hyviä neuvoja on tullut vanhemmilta äijiltä, millainen sarja tää on. Olen päässyt rytmiin hyvin mukaan, eikä ole ollut mitään ongelmia. Joka päivä kulkee, Tolvanen toteaa.

Jokereille maanantaina kaksi maalia syöttänyt vuoden 2014 nuorten maailmanmestari Henri Ikonen ei säästele ylistyssanoja Tolvasta kehuessaan.

- On se kyllä huima jätkä. Itseluottamus on kyllä miehellä tapissa tällä hetkellä. Toivottavasti se pystyy pelaamaan tuolla tavalla koko kauden. Kuti on kyllä maailmanluokkaa. Kun paikkaan pääsee, laittaa kyllä kiekon reppuun, Ikonen hehkuttaa Tolvasta.

- Pitäisi kysyä maalivahdilta. Kovahan se on ja lähtee nopeasti, totesi Ikonen kysyttäessä, mikä tekee Tolvasen kudista niin hyvin.

Suomesta on viime vuosina pulpahtanut nuoria kovan luokan maalintekijöitä. Tolvasta verrataan tietysti vuotta vanhempaan Patrik Laineeseen.

- Se on hienoa, että on tullut tämmöisiä. Ei ole tullut niin paljon, että olisi minkään systeemin ansiota sinänsä. Mutta ehkä junnutoiminnassa on tehty jotain sellaisia asioita kollektiivisesti, jotka tällaisia pelaajia tuottaa, kommentoi Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen.

Jalonen painottaa, että huippumaalintekijäksi tullaan vain harjoittelemalla.

- Kyllähän siellä taustalla on kova intohimo ja omatoiminen harjoittelu joukkuetreenien ulkopuolella. Ei tommoista laukausta opi joukkueharjoituksissa. Kyllä pitää ampua tuhansia kiekkoja itsekseen. Sitä kautta ehkä oppii ton taidon.

- On Patrik Laineenkin kohdalla tapahtunut ja niin se on tapahtunut Tolvasenkin kohdalla. Ja varmaan Teemu Selänteen ja Jari Kurrinkin aikoina. Ei huippumaalintekijäksi tulemisessa ole mitään tekemistä vahingon ja lahjakkuuden kanssa pelkästään, Jalonen jatkoi.

Tolvasen tapauksessa puhutaan jo A-maajoukkueesta. Leijonien valmennusjohdosta Lauri Marjamäki ja Jussi Tapola olivat katsomassa maanantain ottelua.

- Totta kai Suomi-paita on aina hienoa laittaa päälle. On itsellekin tullut maailmanmestaruus. Maajoukkue, oman maan edustaminen on kuitenkin iso asia ja ne on aina hauskoja reissuja, Tolvanen sanoi Leijonista.

Ensi helmikuussa Tolvanen on kyllä valmiina pelaamaan olympialaisissa, jos kutsu tulee.

- Kausi on alussa vasta, mutta jos hyvin menee, niin tässä on kaikki auki. Jatketaan samalla lailla duunia. Sitten sen näkee, ketkä joukkueeseen pääsee, mutta jos jatketaan tällä lailla, niin miksi ei?, Tolvanen totesi olympialaisista.