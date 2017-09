HIFK palasi voittojen tielle: ”Jääkiekossa henkilöt vaihtuvat”

Helsingin IFK nappasi tiistai-iltana jääkiekon SM-liigassa helpottavan 4-1-voiton Porin Ässistä. Joukkue oli ollut tappiokierteensä keskellä kovan kritiikin kohteena.

Maanantaina HIFK tiedotti isoista muutoksista seuran urheilupuolen johdossa. Iso uutinen oli se, että HIFK:n urheilutoimenjohtajana vuodesta 2008 toiminut Tom Nybondas siirtyy syrjään ja hänen paikkansa täyttää joku toinen. Uuden GM:n nimi tiedotetaan myöhemmin. HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selinille uutiset tulivat yllätyksenä.

- Kyllä se tietysti tavallaan yllätys oli, sillä Tomppa on ollut mun lähin esimies tässä ja hän on ollut hienosti tukena. Mutta jääkiekossa nykypäivänä henkilöt vaihtuvat. Päävalmentajat vaihtuvat ja pelaajat vaihtuvat. Ei se heilauta suuntaan, eikä toiseen, mielestäni, Selin kommentoi seuran suuria muutoksia.

HIFK:n pelissä oli kuitenkin yksi muutos aiempaan verrattuna. HIFK teki maaleja ja voitti täysin ansaitusti ottelun. Samalla viiden ottelun tappioputki meni poikki.

- Lähtökohtiin nähden eli meidän tappioputkeen ja vaikeuksiin nähden tämä oli joukkueelta fantastinen suoritus. Eihän peli nyt mikään superhuikea ollut, mutta lähtökohtiin nähden joukkue oli todella keskittynyt ja pelasi kurinalaisesti. Siitä kyllä isot plussat joukkueelle, Selin sanoi kamppailun jälkeen.

Viiden ottelun tappioputki alkoi jo rassata HIFK:ta.

- Kyllä se näkyi viime viikon peleissä erityisesti. Oli meillä siellä vaikeita pelejä. Siihen nähden joukkueen esitys oli kympin suoritus, vaikka se nyt ei pelillisesti niin huikea ollutkaan, Selin sanoi.

HIFK:n kärkihyökkääjät Erik Thorell ja Joonas Rask saivat onnistumisia. Tiistaina syntyneet maalit olivat molemmille hyökkääjille kauden ensimmäiset.

- Joo. Kyllä sen näki poikien tuuletuksistakin, että oikeasti olivat isoja maaleja. Mutta kyllä meidän A-nuoretkin (Lauri) Kulmala ja (Janne) Hämäläinen sekä (Saku) Salmela esiintyivät mallikkaasti, Selin hymyili.

HIFK:n sairaslista on tälläkin kaudella jo perinteiseen tapaan pitkä. Apuja on kuitenkin pian tulossa. NHL-lupaus Miro Heiskanen on mukana lähiaikoina, Selin arveli.

- Varmaan hän hyppää joukkueen mukaan tällä tai viimeistään ensi viikolla. Paluu on varmasti aika lähellä, Selin vahvisti.

Sairaslista on muutenkin lyhenemään päin. Thomas Nykopp oli vain sairastelun vuoksi tiistaina sivussa ja Juha-Pekka Haatajan paluu on jo Selinin mukaan lähellä.

Hyvää alkukautta pelaava Pelicans nousi sarjataulukossa neljänneksi kaadettuaan Hämeenlinnassa HPK:n 3-1. Tehottomasta hyökkäyspelistä kärsivä KalPa voitti Jukurit 1-0 ja Sport löi jatkoajalla SaiPan 2-1. Ilves oli alkukierrosten yllättäjää KooKoota parempi 4-3.

Jukurit putosi KalPa-tappionsa myötä sarjajumboksi. Ilves ja SaiPa ovat pisteen edellä.