HJK:n ylivoima johti yleisökatoon, europelejä kaivattaisiin

HJK korjasi suomalaisessa jalkapallossa kahden vuoden alisuorittamisen jälkeen koko potin. Viime lauantaina HJK voitti Suomen Cupin ja keskiviikkona varmistui Veikkausliigan mestaruus.

Kahden heikon vuoden jälkeen HJK otti vahingon takaisin.

- Piti palauttaa mestaruus, minne se kuuluukin. Se on nyt tehty. Ero seuraaviin on huikea ja se on näkynyt kentällä, tiivisti HJK:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen keskiviikkona mestaruuden varmistuttua.

Lyytikäinen painotti termiä ”suurseurajalkapallo”.

-Kaikki mestaruudet ovat arvokkaita, mutta nyt on viisi kierrosta jäljellä ja kaapin paikka on selvä. Nyt ei jäänyt mitään epäselväksi. Viime syksynä puhuttiin paljon suurseurajalkapallosta ja nyt varmaan sitten oli sitä.

HJK:n ylivoima näkyi kentällä, mutta katsomossa ylivoima näkyi yleisökatona. Katsojia keskiviikkona oli vain 3217, mikä oli hämmästyttävän pieni määrä, kun ajatellaan, että mestaruus oli katkolla.

Kahden edelliskauden aikana HJK veti syksynkin peleihinsä isoja yleisömääriä. Merkittävä tekijä oli jännitys mestaruustaistossa.

HJK ylsi 2014 Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Silloin katsomo täyttyi europeleissä lokakuussa, vaikka Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n neronleimauksen takia ottelun alkamisaika oli 22.05 hyytävän kylmässä lokakuun illassa.

Nyt HJK:n pelit ovat lokakuussa ”pakkopullaa”. Urheilullista panosta ei ole, eikä yleisöryntäystä pidetä todennäköisenä.

Lyytikäinen toivoo ensi vuonna jälleen kunnollista euromenestystä. Siihen on paremmat mahdollisuudet uuden karsintasysteemin ansiosta.

- Koko ajan pitää parantaa. Eurocupeista jäi vähän nälkää tältä vuodelta. Uusi karsintasysteemi euroliigoihin on hyvin houkutteleva. Se on taloudellisesti merkittävä. Ensi vuonna saa kaksi arpaa ja se on kova juttu. Joukkuetta pyritään rakentamaan sillä silmällä, että pärjätään täällä, mutta myös eurokentilläkin, Lyytikäinen sanoi.

Suomalainen futisyleisö edellyttää viihtyisämpiä katsomotiloja. Moni on matkaillut Euroopassa ja tutustunut eri maissa viihtyisiin täyden palvelun stadioneihin. Kotimaan standardit eivät sen jälkeen innosta, jos ei ole seuran varsinainen fani.

HJK pyrkii parantamaan Telia 5G-areenaansa. Seuran toimitusjohtaja Aki Riihilahti kertoo Kauppalehden haastattelussa, että Klubipäädyn yläpuolelle HJK pyrkii rakentamaan tapahtumatilan, johon tulee ravintola- ja vip-tiloja, seminaaritiloja ja muita tapahtumatiloja.

Riihilahti ilmoittaa, että HJK tarvitsee Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n kriteerit täyttävän stadionin. Katsojien viihtyvyyttä halutaan parantaa.

Töölön stadionilla on syksyn koleudessa varsin vilpoisaa. Katsomojen ympärille tarvitaankin seiniä, jotta futista seuratessa olisi lämpimämpää. Syksyllä moni flunssaa karsastava satunnainen urheilufani valinnee mieluummin jääkiekko-ottelun, jota voi seurata lämpimissä sisätiloissa.

Pelkällä jalkapallobisneksellä stadiontoimintaa ei voida pyörittää. Telia 5G-areenalle tarvitaan muitakin tapahtumia. HJK:lla on vuodessa jo nyt 160 yritystapahtumaa ja niitä aiotaan lisätä.

HJK:n itse pääasia eli futistuote tarvitsisi europelejä. Lisäksi tarvittaisiin kunnon vastusta kotimaisesta sarjasta.

Stadin derbyt katoavat, jos HIFK putoaa Veikkausliigasta. Se olisi HJK:llekin ikävä takaisku.

Tosin Stadin derbyt tarvitsisivat myös kilpailukykyisen HIFK:n joukkueen. HJK:n ja HIFK:n tasoero lässähdytti tämän vuoden derbyjä. Syyskuussa pelattu HJK-HIFK -ottelu veti vain 8567 katsojaa, eli stadion ei ollutkaan enää täynnä.

Riihilahti on ilmoittanut HJK:n pyrkivän nousemaan pohjoismaiseksi suurseuraksi. Tavoite on haastava, koska vetoapua ei Suomessa tahdo löytyä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa paikalliset rahakkaammat seurat kohtaavat kotoisessa sarjassaan kunnon kilpailua.

HJK muistuttaa yksinäistä pitkänmatkanjuoksijaa, joka kotimaansa mestaruuskisassa joutuu määrittämään vauhtinsa itse. Jänikset ovat liian hitaita.

Linkki Kauppalehden juttuun: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/fCHAfs8G