Jokerit jyrää hurjassa voittoputkessa, jälleen kypärätemppu

Jokerit on aloittanut kautensa jääkiekon KHL-liigassa yli odotusten. Kauden 12 ottelustaan Jokerit on voittanut kymmenen.

Perjantaina Jokerit tyrmäsi heikohkollakin peliesityksellä Moskovan Spartakin 5-1. Pekka Jormakka palasi tositoimiin yhden ottelun huilin jälkeen ja teki kolme maalia.

- Jore tuli tohon ketjuun. Hänellä oli levänneet jalat, niin annettiin pojalle vähän kiekkoa sinne. Se näytti mitä on miehiään ja painoi kolme maalia, vaikka oli aika rikkonainen peli. Jore piti meitä pystyssä, hehkutti Jormakan toisen maalin syöttänyt teinisensaatio Eeli Tolvanen illan sankaria.

Tolvanen teki itse Jokereiden viidennen maalin.

- Se oli hyökkäyspään voitto. Jore sai voiton ja heitti kiekon viivaan. Gilroy heitti hyvän lämärisyötön sinne toiselle puolelle ja kokeiltiin one-timerilla. Se sitten meni b-pisteen kaarelta sisään, kommentoi Tolvanen maaliaan.

Tolvanen, 18, on kerännyt 12 ottelussa tehopisteet 8+6=14. Nyt hän osui kahdessa perättäisessä ottelussa tehtyään maanantain pelissä Vitjazia vastaan kolme maalia.

- Viimeksi oli ekan maalin jälkeen pieni tauko. Sitten tuli maali ja sitten tuli taas pikku breikki. Hyvä oli saada maali kahdessa pelissä putkeen, Tolvanen sanoi.

Jormakka myönsi, että peli sujui häneltä itseltään kyllä hyvin.

- Oli henkilökohtaisesti kyllä aika hyvä ilta. Tänään onnistui melkein kaikki ja siitä pitää olla iloinen, Jormakka totesi.

Maalejaan Jormakka kuvaili seuraavasti:

- Mulla ei ole ihan tollainen Tolvasen kuti, niin joudun tekemään vähän lähempää niitä maaleja. Ekassa maalissa oli O’Neillin loistava syöttö ja maltoin vielä viedä siitä sivulle. Toinen oli työmiehen maali riparista ja viimeisessä kattelin jo syöttöä, mutta kun ei löytynyt, niin päätin kokeilla itse.

Jormakka kehui myös Tolvasta.

- Näytti taas tänään, että kyllä se rävähtää aika lujaa. Uskon vahvasti, että kaveri tulee pelaamaan todella hyvän NHL-uran.

Maanantaina Vitjaz-ottelussa Jormakka istui katsomossa. Se näytti tuoneen lisälatausta.

- Kyllä jokainen pelaaja haluaa pelata. Katsomossa kärkeää miettimään, että mitä mun pitää tehdä paremmin, että pääsee seuraavissa peleissä pelaamaan. Meillä on hyvä meininki joukkueessa. Meillä on hyviä pelaajia, mutta kaikki eivät vain pääse pelaamaan. Pitää vaan ottaa siitä virtaa. Kun uusi äijä tulee sisään, niin tietää, että se tulee kyllä pelaamaan hyvän pelin, Jormakka sanoi.

Henkinen lataus on tärkein pelaajalla, että on valmis kamppailemaan, kun kiekko tippuu jäähän ja on valmis pelaamaan semmoista peliä, että haluaa voittaa pelin, Jormakka jatkoi.

Jokerit vahvistui tälle kaudelle muutamilla kovan luokan pelimiehillä, mutta näin vahvaa alkukautta harva odotti.

- Alku on ollut erittäin hyvä. Meillä on todella hyvä meininki kopissa ja se varmaan näkyy tuolla kentällä. Mutta pitää muistaa, että kaudet on pitkiä. Takaan sen, että tulee välillä vähän huonompikin jakso, mutta toivotaan, että tämä hyvä jakso kestää pitkään, Jormakka sanoi.

- Tuntuu, että peli on niin hyvin hanskassa, ettei ole hädänpäivää pelissä. Ei edes käy mielessä, että me hävitään tänään, Jormakka jatkoi.

Jormakan isoveljet opastavat usein pikkuveljeään ja ottavat kantaa hänen esityksiinsä.

- Vanhin veli varmaan ilmoittaa, että jalat maahan ja jatka työntekoa. Keskimmäinen saattaa ilmoitella tuolla Palokan keskustassa, että pikkuveli tekee kolme maalia, Jormakka naurahti veljiensä reaktiosta.

Jokerit kohtaa seuraavassa ottelussaan sunnuntaina Severstal Tsherepovetsin. Ottelu pelataan Helsingissä.