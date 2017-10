Jokerit jyrää voitosta voittoon, Eeli Tolvanen häikäisee

Jokerit nappasi jääkiekon KHL:ssä jo kymmenennen perättäisen voittonsa, kun Torpedo Nizhni Novgorod taipui Helsingissä 2-4. Vasta 18-vuotias sensaatiohyökkääjä Eeli Tolvanen maalasi neljännessä perättäisessä ottelussa.

- Kertoo joukkueesta sen, että tosi tiivis joukkue. Kymmenen pelin voittoputki ei ole koskaan helppo. Ollut tässä vähän huonompiakin pelejä, mutta ollaan näytetty, että pystytään voittamaan vähän huonommallakin pelillä hyviä joukkueita, kommentoi Tolvanen voittoputkea.

- Kertoo myös, että meillä on hyvä henki joukkueessa. Tästä joukkueesta löytyy hyviä pelaajia, Tolvanen jatkoi.

Tolvanen osui Torpedoa vastaan ylivoimalla.

- Ylivoimalla sain kiekon Lepältä (Sami Lepistö). Laitettiin kiekkoa maalille ja meni sisään, hän sanoi maalistaan.

Tehoillaan 10+8 Jokereiden pistepörssiä ylivoimaisesti johtava Tolvanen painottaa, ettei ajattele maaliputkeaan sen kummemmin.

- Ei tässä pidä ruveta miettimään sitä. Pitää vaan jatkaa omaa pelaamista ja pelaa joukkueelle, niin sieltä tulee niitä paikkoja. Enemmän ketjun työn kautta tulee ne maalit. Mun mielestäni se on se tärkein, Tolvanen sanoi.

Torpedo laittoi Jokerit ahtaalle.

- Oli aika hankala peli tänään. Kaveri veti aika hyvän trapin siihen keskialueelle ja pelasi aika fyysistä peliä. Ei päästy hirveästi omista mihinkään alkuun. Muutenkin oli tukkoista lähteä omista, mutta loppua kohden parani tosi paljon, Tolvanen arvioi.

Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen kiitteli joukkueensa ylivoimatehokkuutta.

- On tässä muitakin kovia joukkueita ollut vastassa, mutta tänään me oltiin parempia kuin parissa viime pelissä. Tietenkin tänään se sitä vaatikin. Kova joukkue oli vastassa, fyysinen äijäjoukkue. Ei saatu kyllä mitään ilmaiseksi. Meillä oli yv:llä enemmän paikkoja, kun oli enemmän yv:täkin, joten siinä mielessä ansaittu voitto. Mutta tiukka peli.

Jokerit pysyi myös poissa boksista.

- Se auttaa, kun puolustaa jäähyttömästi. Meillä taisi olla yksi alivoima. Se auttaa aika lailla. Siitä kiitosta tietenkin pelaajille. Kyllä me muutenkin hyvin puolustetaan. Vastustajalla oli ehkä kymmenen paikkaa tai vähän alle tasakentillä, joten silloin on kyllä sauma voittaa peli, Jalonen totesi.

Jalonen painottaa, että voitosta huolimatta parannettavaakin löytyy.

- Hyökkäyspelissä viidellä viittä vastaan tänään ei oltu ihan parhaimmillamme. Kyllä pitää laadukkaammin syöttää. Oli vähän ohilaukauksia hyvistä laadukkaista paikoista. Kyllä siinä työmaatakin riittää. Toisaalta asenne on hyvä ja työmoraali hyvä. Kun hyvin puolustetaan, sillä vähemmilläkin maalimäärillä pärjätään.

Seuraavaksi Jokereilla on ohjelmassaan kolmen ottelun vieraskiertue. Sunnuntaina pelit jatkuvat Jekaterinburgissa ja sen jälkeen Jokerit käy pelaamassa myös Tsheljabinskissa ja Toljattissa.

- Kyllä mä mieluummin kotona pelaisin totta kai, mutta vain viikon reissu, niin onhan se kiva lähteä välillä reissaamaankin, Tolvanen sanoi.

Jokerit on läntisessä konferenssissa kerännyt toiseksi eniten pisteitä. Enemmän pisteitä on vain SKA Pietarilla, joka on voittanut kaikki 17 otteluaan.