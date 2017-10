Klikkikisa keskittyi Jere Karalahden tragikoomiseen tarinaan

Jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkertakirja Jere on hallinnut netin urheiluotsikoita perjantaina. Aki Linnanahteen kanssa tekemässään kirjassa Karalahti muistelee elämäänsä, jonka käänteet ovat kohu-uutisten kautta tulleet suomalaisille tutuiksi jo parin vuosikymmenen ajalta.

Kun kirjasta sai julkaista otteita perjantaina kello 24 jälkeen, täyttyivät Suomen suurimmat nettimediat Jere-kirjan kohupaljastuksilla. Sinänsä kirjassa tulee uusia paljastuksia esille hyvin vähän. Onhan Karalahden elämän värikkäistä käänteistä uutisoitu ahkerasti, joten teos on enemmänkin kooste Jeren jo kerrotuista seikkailuista.

Urheiluhistoria tuntee enemmän tapauksia, joissa urheilusankari romahtaa uransa jälkeen ja päihteet tuovat ennenaikaisen lopun. Karalahti teki asiat tavallaan väärässä järjestyksessä.

Karalahti joutui 2008 koomaan Meilahden sairaalan teho-osastolle. Päihteidenkäyttö oli lopetettava. Karalahti sai todennäköisesti lisää elinvuosia, kun päihteet tulivat ”väärässä järjestyksessä”.

Ikuisuuskysymys on, miten hyväksi pelaajaksi Karalahti olisi voinut kehittyä, jos olisi keskittänyt voimavaransa itse asiaan eli jääkiekkoon. Hän saavutti urallaan joka tapauksessa Suomen mestaruuden HIFK:ssa 1998 ja pääsi pelaamaan NHL:ssä, josta joutui pihalle 2002, kun ei suostunut noudattamaan päihdeohjelmaa.

Suomen A-maajoukkueessa Karalahti voitti MM-hopeaa 1998, 1999 ja 2014 sekä MM-pronssia 2000. Kovin saavutus oli ehdottomasti vuoden 2014 MM-hopea, johon hänen maajoukkueuransa päättyi.

Päihdevuosiensa jälkeen Karalahti kykeni palaamaan huipulle ja pelasi Minskissä loistavan MM-turnauksen. Jääkiekko meni urheilullisesti vuosikymmenessä paljon eteenpäin, mutta kuluttavasta elämäntyylistään huolimatta Karalahti palasi huipulle lähes nelikymppisenäkin. Neljä olympiamitalia jäi kuitenkin saavuttamatta.

Karalahden sekoiluja on toitotettu mediassa yllin kyllin, eikä niitä tarvitse enää kerrata. Jere-kirjan kohupaljastusuutisten lukijakommenteissa Karalahden elämää on kommentoitu myös säälittäväksi ja yllättävän monessa kommentissa ilmoitetaan, ettei kirjaa aiota lukea.

Päihdekeskustelukin on mennyt eteenpäin siinä missä jääkiekko. Maailma ja asenteet muuttuvat ja alkoholinkulutus on nuorten osalta Suomessa vähentynyt, kun vapaa-ajalla on paljon muutakin tekemistä. Myös päihteiden ihannointi näyttäisi vähentyneen.

2010-luvun nuoret NHL-tähdet ovat terveellisten elämäntapojen perikuvia. Kilpailu on huomattavasti kovempaa, eikä Karalahdella olisi päihteiden käyttöön keskittyneellä elämäntavalla välttämättä ollut mahdollisuuksia nousta huipulle, jos hän olisi syntynyt 1995 eikä 1975.