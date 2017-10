HIFK:n suurlupaus pääsin maalin makuun: ”Uskalsin vähän enemmän yrittää”

Suomalaisen jääkiekkoilun suurlupaus, HIFK:n puolustaja Miro Heiskanen pelasi lauantaina vasta kauden toisen ottelunsa jääkiekon SM-liigassa, kun HIFK kaatoi kotihallissaan Rauman Lukon 3-1-lukemin.

Heiskanen, 18, teki HIFK:n voittomaalin toisessa erässä. Osuma oli näyttävä ja hyvä osoitus nuoren puolustajan taidoista. Puolustaja vipuun ja kiekko yläkulmaan. HIFK:n peli oli vapautuneempaa kuin torstaina Vaasassa, missä HIFK:n työntekoa ei palkittu.

- Tänään saimme ainakin enemmän paikoista maaleja. Puolustimme myös mielestäni tiiviimmin kuin Vaasassa. Ei vastustaja mielestäni päässyt kovin hyvin maalipaikoille. Se oli mun mielestä se suurin ero, Heiskanen sanoi ottelun jälkeen viitaten torstain Sport-tappioon.

Heiskanen oli koko alkusyksyn loukkaantuneena CHL:ssä tulleen aivotärähdyksen vuoksi. Joukkueen mukana puolustaja ei ole ehtinyt kauaa olla, mutta nuori lahjakkuus on saanut nopeasti rytmistä kiinni.

- Ihan hyvin pääsin mukaan. Vaasassa oli vielä vähän vaikeampaa kuin nyt. Nyt oli jo parempi tuntuma. Uskalsin vähän enemmän yrittää ja kiekko pysyi messissä. Ihan hyvältä tuntui, Heiskanen mietti.

Heiskanen uskalsi todellakin yrittää. 2-1-maali oli ehdottomasti yksi SM-liigakauden komeimpia suorituksia.

- Nypsi (Thomas Nykopp) voitti ihan 100-0 aloituksen ja minulla oli hyvin tilaa ja pääsin lähtemään maalia kohti. Pääsin leikkaamaan hyvin keskelle ja ehdin ampumaan siitä. Ihan hyvä maali ja hienoa, että tuli onnistuminen, Heiskanen sanoi vaatimattomasti.

Heiskanen on NHL-joukkue Dallas Starsin ykkösvaraus viime kesältä. HIFK-puolustajan nimi huudettiin varaustilaisuudessa jo kolmantena pelaajana. Heiskasen tulevaisuus on NHL:ssä, vaikka loukkaantuminen estikin leirimatkan Pohjois-Amerikkaan. Nyt nuori puolustaja aikoo nauttia pelaamisesta, kun siihen on viimein mahdollisuus.

- Totta kai tästä pystyy nauttimaan, että pääsee pelaamaan. Sehän tässä lajissa on kuitenkin mukavinta, että pääsee pelaamaan. Isoja minuutteja pääsen vetämään ja toivotaan nyt, että peli myös kulkee samalla tavalla kuin tänään ja vielä vähän paremminkin, Heiskanen sanoi.

Heiskanen on superlahjakkuus. Pelkät lahjat eivät kuitenkaan NHL:n huipulle riitä ja sen tietää Heiskanenkin. Kesäharjoittelussa tämä otettiin totta kai huomioon.

- Voimaa on varmaan tullut eniten lisää kesän aikana. Sitä mä pyrin parantamaan eniten ja nyt sitä on tullut. Se helpottaa kulmissa ja kamppailutilanteissa. Vetokin on varmaan vähän parantunut, Heiskanen listasi.

TPS palasi sarjataulukon kärkeen voitettuaan Turussa KalPan 3-2. Kärpät voitti kärkipelissä JYPin 2-1 ja nousi JYPin edelle kakkospaikalle. Kärpät on TPS:ää jäljessä pisteen ja JYP kaksi pistettä.

HIFK:n tavoin kautensa vaatimattomasti aloittanut Tappara pääsi voiton makuun kukistettuaan jumbojoukkue Jukurit 2-1. Ilves puolestaan nappasi toisen voittonsa kahden päivän sisään lyötyään Vaasassa Sportin 2-0.

Porissa Ässät taipui jatkoajalla SaiPalle 2-3. HPK hävisi Hämeenlinnassa KooKoolle 1-2.