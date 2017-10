Ferrarilla hämmästyttäviä vikoja, Lewis Hamilton lähes varma mestari

Lewis Hamilton saavutti Formula ykkösissä kauden kahdeksannen voittonsa ajettuaan paalupaikalta voittoon Japanin Suzukan radalla. Sebastian Vettelin keskeytys alussa sytytystulppavian takia kasvatti Hamiltonin johdon MM-taulukossa 59 pisteeseen, joten hyvin todennäköisesti Hamilton voittaa tällä kaudella mestaruuden.

Lopussa Hamilton sai haastetta Max Verstappenilta, kun kierroksella ohitettava Fernando Alonso ei noudattanut sinisiä lippuja. Ohitusyritykseen Verstappen ei kuitenkaan päässyt.

- Hieno upea päivä täällä tänään. Max ajoi loistavan kisan, eikä meillä ollut helppoa ollenkaan. Red Bullit vaikuttavat nopeilta kisavauhdissa. Pystyin pitämään hänet (Verstappenin) lopussa takanani, mutta oli tiukkaa varsinkin ruuhkan takia, Hamilton sanoi palkintopallilla Indy 500-voittajan Takuma Saton haastattelussa.

Kaudesta on ajamatta neljä kisaa. Vain totaalinen epäonni voisi viedä mestaruuden Hamiltonilta.

- Olen vain unelmoinut tällaisesta etumatkasta. Ferrari on ollut erinomainen koko kauden ajan. Tämä on tiimin ansiota. Kaikki kiitos teille kaverit. Olen tämän teille velkaa täällä ja tehtaalla. Ja kiitos myös kaikesta kannustuksesta. Se saa meidät eteenpäin, Hamilton sanoi.

Vettelin mestaruusmahdollisuudet ovat enää teoreettiset. 59 pisteen kurominen neljässä kisassa vaatisi jo ihmettä.

- On normaalia, että on kriittinen, kun asiat menevät pieleen. Se on työtämme. Minun täytyy suojella heitä (Ferraria). Olemme tehneet toistaiseksi mahtavaa työtä. Tietysti on harmillista, että kahdessa viime kisassa on ollut luotettavuusongelmia, mutta sellaista se joskus on, Vettel sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

- Tietysti tämä sattuu ja olemme kaikki pettyneitä. Nyt täytyy levätä ja mennä täysillä viimeisessä neljässä kisassa ja katsoa mitä tapahtuu, Vettel jatkoi.

Vettel myöntää mestaruusmahdollisuutensa varsin ohuiksi.

- Meillä on yhä mahdollisuus, mutta tilanne ei ole niin hyvin hallinnassamme kuin haluaisimme. Tiimi on yleisesti ottaen hyvällä tiellä ja parannamme kisa kisalta. Olemme päässeet pidemmälle kuin moni on kuvitellut, joten on myös positiivisuuksia. Mutta nyt ei katsella positiivisuuksia, koska tämä ei ollut positiivisuuksien päivä, Vettel totesi.

Valtteri Bottas sijoittui neljänneksi. Palkintosija oli lähellä, kun Bottas sai lopussa Daniel Ricciardon kiinni, mutta ohitukseen ei löytynyt mahdollisuutta, joten Ricciardo piti kolmostilansa.

Bottas olisi kenties voinut nousta Ricciardon edelle, jos olisi tehnyt varikkopysähdyksensä aikaisemmin. Mercedes halusi kuitenkin turvata Lewis Hamiltonin voiton ja päätti pitää Bottaksen radalla pidempään.

- Hän oli siinä selvässä johdossa ja eri taktiikalla, niin totta kai siinä autetaan. Siinä meni omaa aikaa hukkaan kyllä useampi sekunti ja ehkä se olisi voinut jeesata lopussa, Bottas sanoi C Moren tv-haastattelussa.

Bottasta harmitti hieman, ettei palkintosijaa tullut.

- Harmi, ettei podiumille päässyt. Muuten kaikki meni mielestäni ihan ok, Bottas totesi.

Kimi Räikkönen oli joutunut starttaamaan 11. ruudusta rikottuaan lauantain ulosajossaan vaihdelaatikkonsa. Kisan alussa Räikkönen ajautui ulos radalta, mutta ajoi maaliin kuitenkin viidentenä.

- Ajoin vähän leveäksi, kun yritin Rellusta ohi. Piti taistella paikat takaisin. Oltiin jo liian kaukana, eikä paljoa ollut tehtävissä, Räikkönen summasi kisaansa C Moren tv-haastattelussa.

Ferrarin tekniset ongelmat hämmästyttävät Räikköstä.

- Kaikki ovat varmaan huolissaan yhtä paljon. Nämä ovat ihmeellisiä asioita. Kisoissa autot ovat toimineet yllättävän hyvin ja sitten sunnuntaina tapahtuu aina jotain. Ei kukaan odota tällaista, kun auto on toiminut hyvin ja sillä on ajettu lauantaina, kommentoi Räikkönen, jonka auto hajosi juuri ennen starttia viikko sitten Malesiassa

Hamilton voi varmistaa mestaruutensa jo seuraavassa kisassa Texasin Austinissa 21. lokakuuta. Mestaruus heltäisi, jos Hamilton voittaisi, eikä Vettel yltäisi kuudetta tilaa korkeammalle. Jos Vettel jäisi pisteittä, riittäisi Hamiltonille mestaruuteen Austinista kakkostilakin.

Mercedes johtaa Ferraria valmistajien pisteissä 145 pisteen erolla. Merkkimestaruutensa Mercedes voi varmistaa jo Austinissa.

Formula ykkösten pistetilanne, 16/20, 2017:

1. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes 306

2. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari 247

3. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes 234

4. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull 192

5. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari 148

6. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull 111

7. Sergio Perez, Meksiko, Force India 82

8. Esteban Ocon, Ranska, Force India 65

9. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso 48

10. Nico Hülkenberg, Saksa, Renault 34

11. Felipe Massa, Brasilia, Williams 34

12 Lance Stroll, Kanada, Williams 32

13. Romain Grosjean, Ranska, Haas 28

14. Kevin Magnussen, Tanska Haas 15

15. Stoffel Vandoorne, Belgia, McLaren 13

16. Fernando Alonso, Espanja, McLaren 10

17. Jolyon Palmer, Britannia, Renault 8

18. Pascal Wehrlein, Saksa, Sauber 5

19. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso 4