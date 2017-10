Jokereiden hurja vire jatkuu, sivusi jo voittoputkiennätystään

Jokerit on jääkiekon KHL:ssä hämmästyttävän kovassa vireessä. Sunnuntaina Jokerit pelasi vierasottelun Jekaterinburgissa ja voitti paikallisen Avtomobilistin 3-1.

Voitto oli Jokereille 11. perättäinen. Sillä seura sivuaa ennätystään. Aiemmin Jokerit voitti 11 perättäistä ottelua kaudella 2004-05, jolloin seura saavutti SM-liigassa hopeaa.

Avtomobilist-ottelu ei ollut Jokereille helppo.

- Heillä oli hyvä joukkue, ja oikeastaan kaikki pelit KHL:ssä ovat vaikeita. Jos et ole täysin valmis, pelien voittaminen on vaikeaa. Olemme valmistautuneet hyvin myös henkisesti, mutta emme voi tyytyä tähän. Pitää vaan jatkaa toistemme puskemista, voittomaaliksi jääneen osuman laukonut Jokereiden tanskalaishyökkääjä Nicklas Jensen sanoi seuransa tiedotteessa.

Myös 18-vuotias Eeli Tolvanen maalasi. Hän osui jo viidennessä perättäisessä ottelussa. Tolvanen johtaa Jokereiden sisäistä pistepörssiä tehoillaan 11+8=19.

Olli Palola vastasi Jokereiden avausmaalista. Hänen tehonsa ovat olleet tällä kaudella hieman kateissa. Avtomobilist-ottelussa Palola tuhlasi monta paikkaa.

- Yksitoista voittoa, joten ei tässä niin omia maalejaan laske, mutta paikkoja oli kuin hammaslääkärissä, enemmänkin olisi voinut tehdä, Palola totesi.

Jokerit on KHL:n läntisessä konferenssissa kerännyt kolmanneksi eniten pisteitä. Edellä on kaikki 19 otteluaan voittanut SKA Pietari, jolla on 16 pistettä enemmän kuin Jokereilla.

Jokerit pelaa vieraskiertueellaan vielä kaksi ottelua. Tiistaina vastassa on Traktor Tsheljabinsk ja torstaina Lada Togliatti.