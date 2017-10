Rallin maailmanmestaruus menossa tuttuun osoitteeseen

Citroen-kuski Kris Meeke näytti kuuluvansa yhä ralliautoilun huipulle ajettuaan voittoon sunnuntaina päättyneessä Katalonian MM-rallissa. Lauantaina ja sunnuntaina, kun ajettiin asfaltilla, oli Meeke hurjassa vauhdissa, eikä mies peitellyt maalissa iloaan. Voitollaan Meeke näpäytti kritisoijiaan kunnolla.

Meeken voittoa auttoi tietysti sekin, että MM-sarjan kärkikuljettajat yrittivät vältellä turhia riskejä. Sebastien Ogier ajoi toiseksi ja oli varmasti yhtä iloinen kuin Meekekin.

Ogier kasvatti johtonsa MM-sarjassa 37 pisteeseen, kun ajamatta kaudesta ovat enää Walesin ja Australian rallit.

Ogierin haastajista Ott Tänak oli Kataloniassa kolmas. Jari-Matti Latvala keskeytti perjantaina ja Thierry Neuville sunnuntaina.

Olisi merkittävä yllätys, jos Ogier vielä mestaruuden häviäisi. Käytännössä se tarkoittaisi, että hänen pitäisi keskeyttää molemmat kisat ja Tänakin tai Neuvillen pitäisi napata kaksi voittoa. Todennäköisempää on, että Tänak ja Neuville syövät pisteitä toisiltaan pois.

Ogier voitti Volkswagenilla 2013-16 neljä perättäistä mestaruutta. Nyt hän on voittamassa mestaruuden Fordilla. Toinen ranskalaislegenda Sebastien Ogier voitti mestaruuksia vain yhdellä automerkillä Citroenilla, joskin mestaruuksia hänelle tuli yhdeksän kappaletta.

Jari-Matti Latvalalla ei ole mestaruusmahdollisuuksia enää edes matemaattisesti. Aiempina vuosina Latvala on menettänyt mahdollisuutensa Volkswagenilla ajovirheisiin, mutta tällä kaudella hän menetti pelin Toyota Yariksen teknisten ongelmien takia.

Tommi Mäkisen johtama Toyota-tiimi kilpailee rallin MM-sarjassa ensimmäistä kauttaan. Mäkinen on toistuvasti muistuttanut taipaleen olevan vasta alussa.

Teknisiä ongelmia uudella tiimillä on ensimmäisellä kaudellaan useasti. Tällä kaudella Toyotalla on kuitenkin voitettu kaksi kisaa Latvalan oltua ykkönen Ruotsissa ja Esapekka Lapin Jyväskylässä. Menestys on itse ollut parempaa kuin uskallettiin odottaa.

Toyotan suomalaiskuskeista Latvala ja Lappi keskeyttivät Kataloniassa. Juho Hänninen ajoi maaliin neljäntenä hyvän suorituksen päätteeksi.

Latvalan alkukausi oli heikko, mutta loppukaudesta tilanne on kohentunut. Jyväskylässä hän oli kolmas ja Saksassa sekä Kataloniassa neljäs.

Suomalaisittain positiivinen uutinen Kataloniasta oli Teemu Sunisen luokkavoitto. Suninen sijoittui kahdeksanneksi ja oli WRC2-kuskien ykkönen.

Seuraava MM-osakilpailu Walesin ralli ajetaan 26.-29. lokakuuta.

Rallin MM-sarja pistetilanne, 11/13, 2017:

1. Sebastien Ogier Ford 198

2. Ott Tänak Ford 161

3. Thierry Neuville Hyundai 160

4. Jari-Matti Latvala Toyota 123

5. Dani Sordo Hyundai 95

6. Elfyn Evans Ford 93

7. Juho Hänninen Toyota 71

8. Craig Breen Citroen 64