Ferrari pettää vuodesta toiseen

Ferrarilla voitettiin viimeksi Formula ykkösten kuljettajien mestaruus 2007. Silloin mestariksi ajoi Kimi Räikkönen. Vuotta myöhemmin Ferrarin Felipe Massa hävisi mestaruuden viimeisessä mutkassa Lewis Hamilton, mutta lohtuna Ferrarille tuli Massan ja Räikkösen saavuttama merkkimestaruus.

Sen jälkeen Ferrarilla ei olekaan voitettu yhtään mestaruutta. Tuskin voitetaan tänäkään vuonna.

Sebastian Vettel keskeytti sunnuntaina Japanin osakilpailussa, kun Ferrarin sytytystulppa pesti. Viikkoa aiemmin Malesiassa Vettelin auto oli hajonnut aika-ajoissa ja Räikkösen auto kilpailussa juuri ennen starttia.

Kesätauolle Ferrari ja Vettel lähtivät vielä vahvoina mestarikandidaatteina. Sen jälkeen on seurannut romahdus, josta voi syyttää lähinnä tallin teknistä organisaatiota. Tietysti Vettel mokasi pahasti Singaporessa, mutta muuten romahdus menee kyllä tiimin piikkiin.

Mercedeksellä Ferrarin puolesta ollaan pahoillaan. Mersun moottoriurheilupomo Toto Wolff kävi Ferrarin varikkotiloissa lohduttamassa kilpailijoitaan.

- Ferrari-kavereista tuntuu varmasti kamalalta tällä hetkellä. Tulen heidän kanssaan hyvin juttuun ja tiedän, ettei kukaan halua olla sellaisessa tilanteessa, jossa he nyt ovat. Kenties heillä on kehitysvirhe meneillään. He ottivat valtavan askeleen eteenpäin viime kauden jälkeen ja heidän autonsa on supernopea. Siitä puuttuu vain luotettavuutta, joka on seuraava askel, Wolff kommentoi lohdutteluaan Reutersin mukaan.

Vettel on Lewis Hamiltonia 59 pistettä perässä. Ajamatta on neljä kisaa ja jaossa 100 pistettä.

Valmistajien pisteissä Mercedes johtaa Ferraria 145 pisteellä. Jaossa on 168 pistettä. Ferrarillakaan tuskin uskotaan enää mestaruuksiin, vaikka tallipomo Maurizio Arrivabene ilmoitti Suzukassa Ferrarin taistelevan viimeiseen mutkaan saakka.

Fernando Alonso oli Ferrarilla lähellä mestaruutta 2010 ja 2012, mutta viimeisenä neljän vuoden aikana Ferrari on saanut seurata Mercedeksen paraatimarssia sivusta. Ferrarilla on viime vuosina tehty organisaatiouudistuksia, mutta tulosta ei ole tullut.

Vettel on voittanut Red Bullilla neljä maailmanmestaruutta 2010-13 ja hänen taitojensa pitäisi riittää mestaruuteen Ferrarillakin. Ferrarin Formula ykkösiin sijoittamalla rahamäärällä mestaruus pitäisi voittaa keskimäärin joka toinen vuosi.

Tällä kaudella Ferrari nousi viimein Mercedeksen tasapäiseksi haastajaksi. Paineet olivat silti kovat.

Kesätauon jälkeen Ferrari tajusi olevansa Mercedestä jäljessä. Kehitystyötä oli pakko tehdä riskillä, mikä kostautui Malesiassa ja Japanissa.

Kulissien takana Ferrarilla kuohuu. Arrivabenen pestin huhutaan olevan vaarassa. Organisaatioon vaaditaan jälleen uudistuksia, vaikka perusteellisia muutoksia tehtiin vasta hiljattain.

Mylläykset eivät välttämättä auttaisi mitään, vaan tilanne menisi entistä sekavammaksi. Ennen kaikkea Ferrari tarvitsisi pitkäjänteisyyttä ja pysyvyyttä. Tällaiseen Ferrari on pyrkinyt kuljettajapuolella, kun Vettel ja Räikkönen saivat ensi kaudelle jatkosopimukset.

Formula ykkösten teknisiin sääntöihin ei ensi vuonna tule merkittäviä muutoksia. Nyt Ferrarilla onkin tilaisuus keskittää voimavaroja ensi kauteen. Jos kauan kaivattu mestaruus silloin tulee, ei kukaan muistele enää nälkävuosia.

Jos ensi vuonnakin Ferrarille jää luu käteen, lienee luvassa isoja puhdistuksia. Myös Vettelin ja Räikkösen jatko 2019 vaarassa. Ei ole mikään salaisuus, että Ferrari havittelee riveihinsä Red Bullin Daniel Ricciardoa ja Max Verstappenia.