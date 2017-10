NHL:lle takaisku olympiaboikotistaan

Jääkiekkoliiga NHL:n tv-oikeudet Yhdysvalloissa omistava tv-jätti NBC on tehnyt NHL:n kannalta ikävän päätöksen. NBC ei nimittäin aio näyttää NHL-pelejä ensi talvena NBC ja NBCSN -kanavillaan Pyeongchangin talviolympialaisten aikana 7.-26. helmikuuta.

NBC omistaa Yhdysvalloissa myös olympiakisojen tv-oikeudet. Olympialaiset ovat urheilun osalta tärkeässä asemassa NBC:n profiilissa ja olympialaisten aikana NBC keskittyy jääkiekon osalta pelkästään olympiajääkiekkoon.

NHL ilmoitti viime huhtikuussa, ettei päästä pelaajiaan olympialaisiin. Päätöstään NHL ei perunut, vaikka vihaista palautetta on riittänyt.

NHL teki päätöksensä näpäyttääkseen pelaajayhdistystään. Tulevissa NHL-sopimusneuvotteluissa NHL pystyy kiristämään pelaajayhdistystä olympialaisilla.

Toisena syynä oli myös lisänäkyvyyden tarve helmikuussa. Jääkiekko jää Yhdysvalloissa näkyvyydessä alakynteen silloin, kun baseballia, koripalloa ja amerikkalaista jalkapalloa pelataan samaan aikaan. Baseballin MLB ja amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigat ovat helmikuussa kuitenkin tauolla.

NBC:n päätöksen myötä NHL ei kuitenkaan saa tarvitsemaansa näkyvyyttä television pääkanavilla. Satunnaisemmille urheilukatsojille NBC tarjoaa tv:ssä olympialaisia.

Jääkiekkoa satunnaisesti seuraavaa yhdysvaltalaista tuskin kiinnostaa, pelaako Yhdysvaltojen olympiajoukkueessa NHL-pelaajia vai Euroopassa leipäänsä tienaavia kiekkoammattilaisia, eivätkä Yhdysvaltojen merkittävimmät NHL-tähdet ole kotimaassaan superjulkkiksia. Katsojia kiinnostaa vain Yhdysvaltojen joukkueen menestys turnauksessa.

Alkusarjan ottelu USA-Venäjä on poliittiseltakin kannalta hyvin kiinnostava tapahtuma. NBC tulee promotoimaan sitä peliä varmasti NHL:n jäädessä siinä samalla sivuosaan. Jos Yhdysvaltojen joukkue etenee mitalipeleihin, tulee NBC hehkuttamaan joukkueen menestystä näkyvästi.

NHL:n boikottipäätös on tietysti tarkkaan harkittu ja sarjan johto on varmasti ottanut huomioon riskit, joita valinta tv-tilanteen osalta tuo. Tulevien työehtosopimusneuvottelujen kannalta pelataan kovaa peliä, koska jääkiekkoilijat tienaavat liikaa ja toiminta pitäisi saada kannattavammaksi. Tv-riski on tässä tapauksessa pienempi paha.

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK ei kumarrellut NHL:n suuntaan. KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach kävi viime talvena NHL:n luona kohteliaisuuskäynnillä, mutta syvempiä neuvotteluja olympiaosallistumisesta ei edes järjestetty, mikä kertoo KOK:n ”ei kiinnosta” -kannasta.

Bachin johtama KOK varmasti varautui, ettei NHL ole mukana olympiakisoissa. KOK tietää hyvin, että olympialaiset on NHL:ää suurempi ja olympiakisoissa pelataan jääkiekkoa joka tapauksessa, oli NHL mukana tai ei.

Viime kädessä kukaan ei voita mitään. Suurimpia häviäjiä ovat jääkiekkofanit, jotka haluaisivat nähdä parhaat pelaajat olympialaisissa.

Suomessa jäähalleja ja nuorten harrastustoimintaa rahoitetaan verovaroilla, mistä hyötyy myös parhaat suomalaispelaajat riveihinsä hankkiva NHL. Suomalaisille veronmaksajille kiitokseksi NHL olisi voinut tietysti luovuttaa suomalaispelaajiaan pariksi viikoksi Leijonien käyttöön olympialaisiin.