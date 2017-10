Traktorikaan ei pysäyttänyt, Jokerit teki ennätyksensä

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Jokerit kaatoi tiistaina Tsheljabinskissa Traktorin 3-0. Jokerit siirtyi heti ensimmäisen erän alussa Matt Gilroyn ja John Normanin maaleilla 2-0 -johtoon. Kolmas maali syntyi Gilroyn hurjasta laukauksesta kolmannen erän lopulla.

Voitto oli Jokereille jo 12. perättäinen. Seura teki uuden voittoputkiennätyksensä. Edellinen Jokereiden ennätys oli SM-liigasta kaudelta 2004-05, jolloin kertyi 11 perättäistä voittoa.

- Pyrimme voittamaan yhden pelin kerrallaan, mutta hienoa, että ennätys on saavutettu. Se vaatii kovaa työtä joukkueelta, Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi seuran Twitter-tilin mukaan.

Traktorilla oli muutamia hyviä paikkoja, mutta yhdysvaltalaismaalivahti Ryan Zapolski oli Jokereiden maalilla ohittamaton.

- Kahden maalin johto vieraissa on hyvä. Pelasimme järkevästi, ja Zapolski pelasi hyvin, kun oli muutama paha paikka omissa, sanoi Jalonen.

Torjuntavastuu on kuormittunut Zapolskille Jokereiden toisen maalivahdin Karri Rämön jouduttua sairaslomalle. Hän on torjunut voittoputken kaikissa otteluissa. Samalla Zapolski antaa samalla vahvoja näyttöjä Yhdysvaltojen olympiavalintoja ajatellen.

Eeli Tolvasen maaliputki katkesi, mutta hän merkkautti syöttöpisteen. 18-vuotias Tolvanen on Jokereiden sisäisen pistepörssin ykkönen tehoillaan 11+9=20.

Jokerit on kerännyt KHL:ssä toiseksi eniten pisteitä. Edellä on SKA Pietari, joka on voittanut kaikki 20 otteluaan.

Jokerit jatkaa pelejään torstaina Toljattissa Ladaa vastaan. Sen jälkeen joukkue pelaa Helsinkiin, missä kohtaa sunnuntaina Erkka Westerlundin valmentaman Salavat Julajev Ufan.