Heikko Lada oli Jokereille läpihuutojuttu

Jokerit kävi jääkiekon KHL-liigassa Venäjällä vieraskiertueella voittaen kaikki kolme peliään. Kiertue päättyi italialaisen kommunistin Palmiro Togliattin mukaan nimetyssä Toljattin autotehdaskaupungissa, jossa paikallinen Lada taipui Jokereille 0-4.

KHL:n tasoerot tulivat tässä ottelussa valitettavan selväksi. Sarjan kärkipäässä porskuttavalla Jokereilla ei ollut mitään vaikeuksia itäisen konferenssin jumboa Ladaa vastaan. Jo ensimmäisessä erässä Jokerit johti 2-0 ja peli oli siitä eteenpäin sujuvasti Jokereiden kontrollissa.

- Ei Lada ole huono jengi. Täällä ovat kaikki sellaisia, että jos tänne tulee henkseleitä paukuttelemaan ja luulemaan, niin nuha tulee. Hommien kautta, niin ne pisteet lähtevät mukaan. Kyllä me paiskitaankin kovasti hommia pelistä toiseen. Kun luistelleen ja kamppaillaan, niin peli on tuon näköistä. Ei siinä ole sen suurempia salaisuuksia, Jokereille Ladaa vastaan maalannut Olli Palola sanoi seuransa tiedotteessa.

Vierasreissu ei Palolaa suuremmin rasittanut

- Kolme voittoa, niin kyllä se kummasti reissua keventää. Tällaiselta reissulta kolme peliä pataan, niin vähän olisi eri fiilis. Aika kevyelle tuntuu nyt tällainen muutaman päivän reissu, Palola kuvaili.

Jokereiden neljännen maalin tehnyt Henri Ikonen osui KHL:ssä ensimmäistä kertaa. Hän on seurannut monta peliä katsomosta, mutta täyttänyt paikkansa hyvin, kun on päässyt pelaamaan.

- Meillä on viisi ketjullista hyökkääjiä ja kahdeksan puolustajaa. Kaikki eivät vain aina mahdu pelaamaan. Se on meille vahvuus. Kaikki ovat aina valmiina otteluihin, kun he tietävät, että uusi äijä tulee tilalle, jos peli ei kulje, Ikonen sanoi.

Jokerit on voittanut 13 ottelua putkeen. Seura on tehnyt uuden voittoputkiennätyksensä, jota Erkka Westerlundin valmentama Salavat Julajev Ufa yrittää katkaista ensi sunnuntaina Helsingissä.

Jokerit pelaa hienointa kauttaan KHL:ssä toistaiseksi, mutta Lada-ottelussa Jokereiden hienoa panosta vähättelemättä katsojalle tuli ajatuksiin, että KHL:n joukkuemäärä saattaa olla liian suuri. Ladan jää valitettavan paljon Jokereiden tasosta.