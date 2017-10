HIFK pelastaa sittenkin sarjapaikkansa?

Futis-HIFK:n kausi Veikkausliigassa on ollut tuskaisa. Peli ei ole kulkenut ja taloudellisella puolellakin on ollut kehnoa.

HIFK:n sarjapaikka on uhattuna. Hiljattain näytti jo varmalta, että joukkue joutuisi karsimaan sarjapaikastaan, johon sarjassa toiseksi viimeiseksi jäänyt joutuu. Sarjassa viimeiseksi jäävä putoaa Ykköseen ja sarjajumbo JJK nousi alkusyksystä jo HIFK:n lähelle.

Torstaina Veikkausliiga palasi maaottelutauolta täydellä kierroksella. HIFK:lla oli kova panos kotiottelussaan PS Kemiä vastaan. Voitto pitäisi HIFK:n mahdollisuudet elossa nousta PS Kemin edelle ja välttää karsinta.

Tavoitteessaan HIFK myös onnistui. Juho Mäkelä ja Aleksi Ristola osuivat molemmat kahdesti ja HIFK voitti 4-0.

Kaudesta on pelaamatta kolme kierrosta ja HIFK on enää kolme pistettä PS Kemiä perässä. Jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, ratkaisee maaliero, joka HIFK:lla on tällä -13 ja PS Kemillä -18. HIFK:n tilanne onkin parempi kuin aikoihin.

JJK:n putoaminen Ykköseen lienee selviö. Torstain kotiottelussaan JJK jäi Ilveksen kanssa maalittomaan tasapeliin. HIFK:sta JJK on jäänyt kahdeksan pistettä, joten vaikka JJK voittaisi kolme viimeistä otteluaan, ei sekään riittäisi pelastamaan jyväskyläläisiä jatkokarsintaan, jos HIFK keräisi vielä kaksi pistettä.

HJK ratkaisi mestaruuden jo syyskuussa, mutta hopeasta käydään tiukkaa taistelua. KuPS jatkaa toisena pelattuaan RoPSin kanssa 1-1 -tasapelin. Ilves on kolmantena kolme pistettä KuPSia perässä.

IFK Mariehamn voitti vieraissa FC Lahden 1-0 ja nousi neljäntenä olevan Lahden kanssa tasapisteisiin. Eroa KuPSiin on neljä pistettä.

Loppukaudella heikosti pelanneet VPS ja FC Inter pelasivat Vaasassa 2-2 -tasapelin. Seinäjoella HJK jatkoi voittokulkuaan lyömällä SJK:n 2-0. SJK:ta uhkaa putoaminen ensi kauden europeleistä.