Iivo Niskanen ei murehdi Pohjois-Koreaa

Iivo Niskanen oli viime talvena Lahden MM-kisoissa suomalaisten ykkössankari voitettuaan 15 kilometrin hiihdon MM-kultaa. Sotshissa 2014 parisprintin olympiakultaa voittanut Niskanen palasi parin heikomman kauden jälkeen arvokisavoittajaksi.

Nyt Niskanen keskittyy ensi helmikuussa Etelä-Korean Pyeongchangissa järjestettäviin olympiakisoihin. Pyeongchangissa Niskasen päämatkana on 50 kilometriä. Se hiihdetään perinteisellä tyylillä, joka on Niskaselle vahvempi hiihtotapa. 15 kilometriä hiihdetään olympialaisissa vapaalla.

- Keskittyminen on siinä, että kuntotekijät olisivat 50 kilometrillä mahdollisimman hyvät. Kun matkat hiihdetään eri tyyleillä kuin Lahdessa, matkat vaihtuu päittäin, olisi tarkoitus pärjätä myös vapaalla. Ei pelkästään keskitytä 50 kilometrille, Niskanen sanoi.

Niskanen panostaa myös vapaaseen tyyliin.

- Rullilla vapaa on mennyt kyllä eteenpäin, joten luottavaisella mielellä olen. Toki hommat muuttuu, kun siirrytään lumelle. Se vaatii taas totuttelua.

- Olen keskittynyt aika paljon perinteiseen. Sikäli tilanne voi olla nyt parempi kuin yleismielipide on, että olen leimautunut perinteisen hiihtäjäksi. Toivottavasti vapaa on mennyt eteenpäin, että pystyisin hiihtämään hyvin myös sillä, Niskanen jatkoi.

Niskanen saattaa hiihtää Pyeongchangissa jopa viisi matkaa. Viestissä ja 50 kilometrillä hän on varmasti mukana ja todennäköisesti myös 15 kilometrilläkin. Skiathlon ja sprintti ovat muut mahdolliset matkat.

- Pariviesti on semmoinen, että sen yli on henkselit vedetty. Toki sekin olisi varmasti mahdollista. Sotshissa hiihdin monta kilpailua, mutta silloin olin jo viisikymppisellä väsynyt, vaikka hiihdinkin yhden urani parhaista vapaan kilpailuista. Siellä pelasti, että mentiin alkumatka hiljaa, Niskanen sanoi.

- Perinteisen sprintti on Koreassa mielenkiintoinen, koska siellä on rankempi latu, kuin mitä monessa paikkaa. Molempien, sprintin ja skiathlonin hiihtäminen olisi liian rankkaa. Mietitään sitä kauden edetessä, mihin ne valinnat kääntyy, Niskanen jatkoi.

Kisaohjelman puolesta 15 kilometriä olisi hyvään aikaan.

- Vapaan 15 kilometriä on hyvässä raossa. Toivottavasti oma vapaan hiihtäminen on sillä tasolla, että siihen kisaan osallistuminen on mielekästä, Niskanen ilmoitti.

Korean olosuhteista Niskasella on paljon tietoa, vaikka ei ole siellä kisannutkaan.

- Sen verran rankat ladut ovat, pidot saa laittaa pohjiin. Vapaan puoli on jyrkkäpiirteisempi ja perinteinen ilmeisesti loivempi. Molempia käytetään 50 kilometrillä. Ladut tulevat olemaan vaihtelevat ja vaaditaan perinteisessäkin kaikkia hiihtotekniikoita.

- Ei saa liikaa ajatella sitä profiilia. Pitää olla hyvässä kunnossa ja tehdä mahdollisimman hyvä tulos. En ole miettinyt niitä maastomuotoja niin paljon, Niskanen jatkoi.

Niskanen nousi Lahdessa kansallissankariksi. Ruokakaupassa hän voi silti yhä käydä joutumatta fanihysterian kouriin.

- Lahden kisoissa menestyminen lisäsi totta kai tunnettavuutta. Mutta siihen on jo päässyt jo sisälle. Enempi sen Sotshissa menestymisen jälkeen oli outoa, kun ei osannut odottaa, mitä se on. Tällä hetkellä ei aiheuta paineita suoriutua ruokaostoksista, Niskanen kommentoi.

Kotinurkillaan Kuopiossa Niskanen pystyy kävelemään kadulla rauhassa.

- Pystyy ihan mukavasti liikkumaan. Kuopiossa ollessa, kun joku tulee juttelemaan, on se todennäköisesti lupsakka savolainen. Ei sitä vaivaksi pidä ottaa. Mukavaa, jos kiinnostaa.

Sotshin kisojen jälkeen Niskanen valitteli, ettei kultamitali parantanut hänen taloudellista tilannettaan. Lahdessa viime talvena Niskanen totesi tilanteen kohentuneen. Hän pystyy elättämään itsensä huippu-urheilulla.

- Samat vahvat tukijat, jotka ovat olleet kahden heikommankin vuoden jälkeen. Heille se menestyminen oli minulta enemmänkin kiitos, että uskoa on riittänyt. Aina tulosta ei tule halutulla tavalla. Hommat jatkuu samalla lailla kuin ennenkin, "kohuakin" aiheuttaneen energiajuomatölkin kanssa esiintynyt Niskanen sanoi.

Julkisuudessa Niskasella olisi vientiä, mutta hän joutuu kieltäytymään tarjouksista.

- Olen keskittynyt täysin harjoitteluun. Kysyntää olisi ollut paljon, mutta ei missään nimessä voi vaarantaa harjoittelua kohti olympialaisia. Jos kiertää jokaisen tv-ohjelman, johon kutsu tulee, kärsii harjoittelu silloin väistämättä.

Huippu-urheilijan elämä on askeettista. Lomailukin jää vähiin.

- Parit ravit olen kerennyt käymään. Mutta lomakausi tahtoo olla hiihtäjällä aika lyhyt. Painottuu lumien sulamisen yhteyteen.

Napapiirin Sankarit-elokuvan yhteydessä Niskanen sai hiljattain julkisuutta.

- Olin silloin leirillä Vuokatissa. Vuokatti Ski Teamin yhteistyökumppani oli merkittävästi mukana elokuvan tekemisessä ja oli ilo käydä heidän vieraanaan siellä, Niskanen taustoitti.

Niskasen katseet ovat jo Etelä-Koreassa. Pohjois-Korean kriisistä Niskanen ei jaksa murehtia.

- Totta kai uutisia tulee paljon ja on informoitu meitä, että mikäli tilanteessa tapahtuu muutoksia, siitä tieto urheilijoille tulee. Mutta näitä tuntuu aina tulevan. Samahan se oli Sotshin aikaan, että uskaltaako sinne kukaan lähteä ollenkaan. Eletään rauhassa tätä aikaa ja katsotaan, mikä on tilanne, kun lähdetään kisoihin, Niskanen päätti.