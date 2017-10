Jokereilla menee lujaa, voittoputkiennätys vain pitenee

Helsingissä nähtiin jääkiekon KHL-ottelussa sunnuntaina kahden suomalaisen valmentajalegendan kohtaaminen. Jukka Jalosen valmentama Jokerit voitti Erkka Westerlundin valmentaman Salavat Julajev Ufan 2-0.

Ottelu oli tasainen, mutta toisen erän lopussa Jokerit teki kaksi maalia. Heti Brian O’Neillin maalin jälkeen osui Peter Regin lähdettyään hyökkäykseen suoraan aloituksesta.

Tanskalaishyökkääjä Regin totesi maalissaan olleen onneakin.

- Se oli tarkoitettu syötöksi. Minulla on ollut paljon paikkoja, mutta en ole tehnyt maaleja. Tämä oli vasta kauden toinen maalini. Joissain tilanteissa olen ollut epäonninen ja nyt oli onnea. Toivottavasti tulee lisääkin maaleja, hän sanoi.

Reginin mukaan Salavat Julajev antoi hyvän vastuksen.

- Hyvän vieraskiertueen jälkeen osasimme odottaa, että täällä kotona tulisi kovia pelejä. Todella hyvä joukkue oli vastassa ja heillä oli pelaajia, jotka ovat aiemmin pelanneet täällä. Tämä oli yksi erityisen merkittävä peli kauden aikana ja pelasimme hyvin. Emme päästäneet maaleja ja se oli todella hyvä asia.

Ryan Zapolski torjui Jokereiden maalilla jälleen nollapelin.

- Voittoputkemme tekijänä on Zapolski ensinnäkin ja se, miten pelaamme hänen edessään. Joissakin otteluissa tulee vain yksi tai kaksi maalia, mutta sekin riittää voittoon, mikä kertoo hyvästä puolustuspelistä. Mielestäni se on ollut avain tähän voittoputkeen.

- Zapolski on varmasti ollut paras pelaajamme. Hän ei ole antanut helppoja maaleja ja on vaikeilla hetkillä pitänyt meitä pystyssä, Regin jatkoi.

Peli oli aika erilainen, kuin monet muut Jokereiden kauden ottelut. Tavallisesti Jokerit on ollut kuskin paikalla.

- Varmaan näkyi jollain tasolla, että oli kaksi suomalaisen valmentamaa joukkuetta. Kaksi joukkuetta oli vastakkain, joilla on suomalainen valmennustiimi. Totta kai molemmat yritti hyökätäkin, mutta kun toinen puolusti niin hyvin, ei viidellä viittä vastaan pystytty kauheasti paikkoja luomaan, päävalmentaja Jalonen sanoi.

Jokerit on jo tehnyt voittoputkiennätyksensä. Jalosella on selkeä teoria sille, miksi peli kulkee niin hyvin.

- Tekemisen perustaso on erittäin korkea. Eihän me aina olla pelattu huippupelejä voittoputken varrella, mutta ollaan osattu kääntää ottelut voitoksi. Ollut hyvät erikoistilanteet koko ajan. Se on ollut yksi iso tekijä. Ylivoima on ollut hyvä koko kauden ajan ja alivoima on kehittynyt muutaman ensimmäisen pelin jälkeen koko ajan. Sillä me ollaan pystytty kääntämään. Tänäänkin oltaisiin voitu ottaa siinä joku maali omiin, mutta ei yhtään paikkaa annettu.

Jokereiden voittoputkea yrittää seuraavaksi katkaista Ak Bars Kazan, joka saapuu Jokereiden vieraaksi tiistaina. Kazan johtaa KHL:n itäistä konferenssia ja on kerännyt KHL:ssä kolmanneksi eniten pisteitä SKA Pietarin ja Jokereiden jälkeen.