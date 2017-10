Valmentajavelho Erkka Westerlund siirtyi Venäjälle: ”Aika ei ole tullut pitkäksi”

Erkka Westerlund on Suomen menestyneimpiä jääkiekkovalmentajia. Hän on valmentanut HIFK:n Suomen mestariksi ja luotsannut Leijonat olympiahopealle sekä MM-hopealle.

Jokereita Westerlund valmensi KHL-liigassa 2014-16. Hän ei tehnyt joukkueen kanssa enää jatkosopimusta, mutta päätti palata tänä vuonna KHL-valmentajaksi. Nykyään Westerlund luotsaa Venäjällä sijaitsevassa Bashkiriassa Salavat Julajev Ufaa.

Sunnuntaina Salavat Julajev kohtasi Helsingissä Jokerit. Tasainen ottelu päättyi Jokereiden 2-0 -voittoon. Maalinsa Jokerit toisen erän lopussa kahdeksan sekunnin sisään.

- Yksi musta hetki toisen erän loppuun ja siinä menetettiin vähän otettakin. Yritettiin tulla kolmannen erän alussa, mutta ei enää ihan päästy sillä energialla. Se oli aika raskas hetki meille siihen toisen erän loppuun. Huono asia, ettei

pystytty taistelemaan voitosta, mutta suoritukseen olen tyytyväinen, Westerlund harmitteli.

Westerlundin mukaan Ufan peli on kuitenkin kohentunut.

- Hyvään suuntaan on prosessi kuitenkin mennyt. Tänään viisi-viisi -peli suhteellisen ehjää. Hyökkäyspelin tehokkuus ei ollut hyvää, mutta peli on kehittynyt paljon.

Jukka Jalosen luotsaama Jokerit seilaa 14 ottelun voittoputkessa. Westerlundia hänen ex-seuransa menestys ilahduttaa.

- Jokereilla on hyvät pelaajat ja Jokerit pelaa hyvää joukkuepeliä. Meillä on sellainen tilanne, että meillä on ihan hyvät pelaajat, mutta me ei pystytä vielä samaan joukkuepelaamiseen, yhteistyöhön, mihin Jokerit pystyy. Se on hieno ja hyvä osoitus suomalaisesta jääkiekkotyöstä, että Jokerit menestyy KHL:ssä, jossa on kovaa kilpailua ja kovia joukkueita, Westerlund totesi.

Westerlund valmentaa ensimmäistä kertaa venäläistä seurajoukkuetta. Apuvalmentajinaan hänellä ovat Ufassa Hannu Virta ja Tomi Lämsä.

- Toimintakulttuuri on ihan erilainen ja se on haaste suomalaisvalmentajille. Me ollaan otettu se haaste rohkeasti vastaan, eikä olla menty sinne tekemään samalla tavalla töitä, kuin siellä tehdään, vaan niillä vahvuuksilla, joita meidän valmennusryhmässä on. Meillä on vahva hyvä tiimi siellä, Westerlund sanoi.

Venäjällä seurajohtajat ovat toisinaan hyvinkin vaativia ja puuttuvat useasti valmennustiimien tekemiseen. Westerlundin valmennustiimi saa kuitenkin työrauhan, jos voittoja vain tulee.

- Kyllä me valmennusprosessia saadaan tehdä ihan rauhassa. On vaan se asia, että voittaa pitää, eikä niinkään ole kiinni siitä valmennusprosessista, vaan siitä, että koko ajan tulee tarpeeksi voittoja ja pystytään kilpailemaan tässä sarjassa, Westerlund taustoitti.

Ufassa Westerlund viihtyy hyvin.

- Ei ole yhtään hetkeä ollut, että aika olisi tullut pitkäksi. Prosessi vie mennessään. Ufa on hieno kaupunki ja ihmiset ovat siellä ystävällisiä. Olosuhteet ovat ihan huippuluokkaa.

Salavat Julajevissa pelaavat myös suomalaishyökkääjät Teemu Hartikainen ja Joonas Kemppainen.

- Joukkueelle he ovat olleet tärkeitä. Meidän tapa toimia on ollut enemmän shokki venäläispelaajille. Hartikainen ja Kemppainen ovat meidän johtavia pelaajia ja olleet erittäin tärkeässä roolissa. Kantaneet ison vastuun joukkuepelistä, Westerlund sanoi suomalaispelaajistaan.

Hartikainen ei vielä ole päässyt potentiaaliinsa.

- Kemppainen on alusta asti ollut hyvässä kunnossa. Hartikainen leikattiin keväällä. Kuntoutus meni kesän yli. Ei ole vielä parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta on silti pystynyt pelaamaan. Yritetään pistää miestä kuntoon, Westerlund taustoitti.

KHL:n itäisessä konferenssissa Ufa on seitsemäntenä. Eroa kärjessä olevaan Ak Bars Kazaniin on kymmenen pistettä.