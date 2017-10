Interin sarjapaikka varma, HIFK yhä syvemmällä ahdingossa

Turun FC Inter pelaa ensi kaudellakin Veikkausliigassa. Sarjapaikka varmistui maanantaina 4-1 -voitolla Turussa HIFK:ta vastaan.

- Olen erittäin iloinen voitosta, varmistihan tämä seuralle paikan myös ensi kauden Veikkausliigassa, iloitsi päävalmentaja Fabrizio Piccareta seuran verkkosivuilla.

HIFK oli johtanut Pekka Sihvolan maalilla 1-0.

- Onneksi saimme kuitattua heti heidän maaliin. Se loi uskoa toiselle jaksolle, jonka aikana peli oli paremmin kontrollissa. Olimme myös kärsivällisiä ja lopulta saimme siitä myös palkinnon. HIFK:n selkäranka napsahti lopulta siinä 2-1 maalissa ja lopulta teimme vielä kaksi maalia lisää, totesi Interin Ari Nyman.

HIFK:lla vitsit alkavat olla vähissä. Joukkue on sarjassa toiseksi viimeisenä ja eroa kolmanneksi viimeisenä olevaan PS Kemiin on neljä pistettä, kun jäljellä on enää kaksi sarjakierrosta.

Jos HIFK perjantaina häviää Helsingissä SJK:lle, varmistuu ainakin se, että HIFK karsii sarjapaikastaan. Suora putoaminenkin on mahdollinen, sillä sarjajumbo JJK voitti maanantaina IFK Mariehamnin 1-0.

JJK on viisi pistettä HIFK:ta perässä. Jos JJK voittaa viimeisissä otteluissaan KuPSin sekä VPS:n ja HIFK häviää SJK:lle sekä FC Lahdelle, putoaa HIFK suoraan.

FC Lahti oli pitkään vahva ehdokas hopeajoukkueeksi, mutta viimeisillä kierroksilla lahtelaisten liito on pysähtynyt. Maanantaina Lahti hävisi Suomen mestaruuden jo varmistaneelle HJK:lle Helsingissä 0-3 ja koki kolmannen perättäisen tappionsa.

Lahti on sarjassa neljäntenä eron mitalisijoilla oleviin KuPSiin ja Ilvekseen ollessa neljä pistettä. Kahdella viimeisellä kierroksella mitali ei enää ole FC Lahden omissa käsissä.