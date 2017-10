Olympialaisiin tähyävä Jokereiden amerikkalaismaalivahti torjui ennätyksen

Jokereilla menee KHL-liigassa lujaa. Tiistaina joukkue otti jo 15. perättäisen voittonsa lyötyään Helsingissä Ak Bars Kazanin 3-1. Kova joukkue kaatui, sillä Ak Bars Kazan on KHL:n itäisen konferenssin kärjessä.

Amerikkalaismaalivahti Ryan Zapolski oli jälleen mies paikallaan. Hän teki Jokereiden seurahistorian uuden nollaputkiennätyksen pidettyään maalinsa yhtäjaksoisesti puhtaana 245 ja 36 sekunnin ajan. Stanley Cup-voittaja Tim Thomasin aiempi Jokereiden ennätys 228 minuuttia ja 41 sekuntia kaudelta 2004-05 meni samalla rikki.

- En tiennyt, milloin ennätys tulisi. Pyrin vain pelaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti. Ottelun aikana keskittyy vain itse peliin, eikä ennätyksiä ajattele, vaikka olisi johdossa. Tietysti ennätyksen kaltaiset asiat tulevat välillä mieleen, mutta ne yrittää pitää vain poissa, sanoi Zapolski ennätyksestään.

Jokerit piti Ak Barsin yllättävänkin helposti poissa maalipaikoilta.

- En sanoisi, että ottelu oli helpompi kuin odotin, mutta saimme hyvän startin peliin. Kun on 2-0 -johdossa, yrittää toinen joukkue prässätä enemmän ja tekee helpommin virheitä. Kontrolloimme heidän tilanteitaan ja teimme hyvää työtä. Vastassa oli hyvä joukkue, mutta oli hauskaa pelata heitä vastaan, Zapolski sanoi.

Aiemmin ECHL-farmisarjassa (2010-13) ja SM-liigassa Lukossa (2013-16) torjunut Zapolski, 30, pelaa Jokereissa nyt toista kauttaan. Ensimmäisellä kaudella Jokereiden peli yski, mutta nyt joukkueen peli kulkee paljon paremmin.

- Ei ole yhtä asiaa, joissa on eroja. Tämä joukkue on hyvin yhtenäinen. Viime vuonna oli uusi valmentaja ja uusia pelaajia. Toisella kaudella idea pelaamisesta on selkeämpi ja olemme yhtenäisempi joukkueena. Teemme kovasti ja töitä ja pidämme hauskaa. Ei ole erikoisempaa salaisuutta, Zapolski totesi.

Zapolskia pidetään vahvana ehdokkaana Yhdysvaltojen olympiajoukkueen maalivahdiksi. NHL ei päästä pelaajiaan olympialaisiin Etelä-Koreaan ensi helmikuussa.

- En ole tietenkään varma, mutta jos täällä seurajoukkueessa hoitaa asiat hyvin, auttaa se tilannetta. En ajattele sitäkään asiaa, mutta mahdollisesti voisi tulla tilaisuus sielläkin, Zapolski sanoi olympialaisista.

Lauantaina Jokerit kohtaa Pietarissa KHL:n kärkijoukkueen SKA:n.

- Odotan innolla sitäkin peliä. SKA on pelannut loistavasti. Tänään kohtasimme toisen konferenssin kärkijoukkueen ja lauantaina pelaamme konferenssimme kärkiottelun. Tulee hauskaa, Zapolski totesi.

SKA voitti 20 ottelua putkeen, kunnes hävisi viime viikolla.

- Tiedämme, miten hyvä joukkue se on. 20 voittoa putkeen. On jo vaikeaa päästä tähän pisteeseen. Päivästä tulee erityinen ja se joukkue olisi hienoa voittaa, Zapolski sanoi tulevan vastustajan menestyksestä.

Zapolskin piti alun perin olla Jokereiden kakkosmaalivahti. Joukkueen ykkösveskariksi spekuloitu Karri Rämö loukkaantui kuitenkin alkuksyksystä.

- Täytyy nostaa kaverille hattua. Ei ihan vahingossa toi tulos tule. Eikä katsota pelkästään ennätyksiä. Koko sarjan ajan on ollut aika vahvaa näyttöä, kommentoi Jokereiden maalivahtivalmentaja, Suomen maajoukkueen 1990-luvun alun ykkösmaalivahti Markus Ketterer sanoi Zapolskista.

Rämön paluun ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

- Meillä kuntoutus käynnissä ja katsotaan. Tiedotetaan sitten erikseen, millä aikataululla hänet saadaan takaisin, Ketterer sanoi.

Ketterer painottaa, ettei koko kaudesta selvitä yhdellä maalivahdilla, vaikka Zapolski loistavasti torjuukin.

- Kyllä me mielellämme halutaan maalivahteja lisää tänne, Ketterer ilmoitti.