Mestareiden liigan tyly tasoero, Liverpool voitti 7-0

Liverpoolin alkukausi Englannin jalkapallon Valioliigassa on mennyt kehnosti. Mestareiden liigakaan ei alkanut joukkueelta kaksisesti, kun Moskovan Spartakia ja Sevillaa vastaan tuli vain tasapelit.

Tiistaina Sloveniassa Liverpool sai kuitenkin harjoitella maalintekoa, kun vastassa oli selkeästi heikompi joukkue Maribor. Liverpool voittikin slovenialaiset peräti 7-0. Roberto Firmino ja Mohamed Salah onnistuivat maalinteossa molemmat kahdesti.

Liverpool johtaa E-lohkoa tasapisteissä Spartakin kanssa. Spartak tyrmäsi Moskovassa Sevillan yllättävän kovin lukemin 5-1. Kolmella viimeisellä kierroksella Liverpoolin, Spartakin ja Sevillan välillä nähdään jännittävä taisto jatkopaikoista.

Valioliigan kärkijoukkue Manchester City otti ansaitun 2-1 -voiton Napolista, vaikka Napolin Dries Mertens tuhlasi rangaistuspotkun. Paikkoja Citylla oli kuitenkin useampaan maaliin.

City johtaa F-lohkoa täydella yhdeksän pisteen potilla. Toisena on Shahtar Donetsk kuudella pisteellään voitettuaan Rotterdamissa Feyenoordin 2-1.

G-lohkossa istanbulilainen Besiktas on yllättäen voittanut kaikki kolme otteluaan. Se kukisti tiistaina Monacon vieraissa 2-1.

Red Bullin ”Nurmipallojoukkue” Leipzig nousi lohkon kakkospaikalle neljään pisteeseen. RB voitti FC Porton 3-2.

H-lohkossa ottelut APOEL Nikosia – Borussia Dortmund ja Real Madrid – Tottenham päättyivät 1-1. Cristiano Ronaldolla ja kumppaneilla oli Tottenhamia vastaan lukuisia maalipaikkoja, mutta Ronaldo osui vain rankkarista. Realin Raphael Varane osui Harry Kanen nenän edestä omiin.

Dortmundin tilanne on tukala. APOEL-ottelun pistemenetyksen myötä joukkue on hyvin lähellä putoamista jatkosta, kun koossa on vain yksi piste.