NHL-tähti Olli Määttä aloittanut kautensa räväkästi: ”Taas mahdollisuudet voittaa mestaruus”

Jääkiekkoilija Olli Määttä on 23-vuotiaana jo kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja maailman parhaan seurajoukkueen Pittsburgh Penguinsin luottopuolustaja. Hänen kohdallaan voi turvallisesti sanoa, että mitään ei ole tullut ilmaiseksi.

Nuorella urallaan Määttä on joutunut tappelemaan jos jonkinlaisten loukkaantumisten kanssa. Vuonna 2014 tuli iso mietinnän paikka, mutta sekään ei nuorenmiehen maailmaa pysäyttänyt. Määtän kilpirauhasesta poistettiin syöpäkasvain. Hän palasi joukkueen vahvuuteen vain kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen.

Juuri nyt Määtän tilanne urheilijana näyttää paremmalta kuin koskaan.

- Tosi mukavaa, kun sain harjoitella kokonaisen kesän terveenä ensimmäisen kerran pitkään aikaan, Määttä kertoi tiistaina Penguinsin voitettua New York Rangersin jatkoajalla 5-4.

- Kesä oli lyhyt, mutta se tuntui pidemmältä kuin pariin vuoteen. Kun alla oli hyvä treenikesä, jo training campilla (harjoitusleirillä) tuntui hyvältä.

Tulokset näkyvät kaukalossa. Määttä saa Penguinsissa normaalivaihtojen lisäksi vastuuta sekä yli- että alivoimassa. Mukana seuraavat myös tehot: kauden 2017 - 2018 seitsemän ensimmäistä ottelua hän on pelannut piste per peli -tahdilla (2+5).

Määtässä viehättää erityisesti perusasioiden kunnioittaminen. Hän ei ole niin taitava kuin Erik Karlsson, niin nopea kuin Kris Letang tai niin vahva kuin Shea Weber. Sen sijaan hän on Olli Määttä, oman tehtävänsä tunnollisesti täyttävä puolustaja.

NHL:n perusasioita ei opita Suomen hehtaarikaukaloissa. Määttä lähti jo kuusi vuotta sitten Pohjois-Amerikkaan ja pelasi kaksi täyttä juniorikautta Kanadan maineikkaassa London Knights -seurassa.

- Se oli ehdottomasti kielen ja kulttuurin kannalta iso asia. Olisi ollut tosi iso juttu tulla Suomesta nuorena poikana suoraan NHL:ään. London oli siinä tavallaan väliporras, Määttä kertaa.

- Pelillisesti siellä oli hyvä totutella pieneen kaukaloon. Londonin hyvä organisaatio antoi kyllä kaikki aseet menestykseen. Aikansa meni ennen kuin oma pelaaminen alkoi muuttua. Sen kyllä oppi, että pienessä kaukalossa kaiken pitää tapahtua vähän nopeammin.

Olympialaiset käydään muutaman kuukauden kuluttua Etelä-Koreassa, mutta NHL-pelaajia olympiamatka ei koske. Määttä kertoo pohtivansa maajoukkueasioita useinkin.

- Kyllä niitä tulee mietittyä vähän väliä, varsinkin kun olympialaiset ovat tällä kaudella. Paljon tulee seurattua sitä hommaa. Viime vuodet ovat tosin menneet NHL:ssä niin pitkiksi, ettei olisi ollut edes mahdollisuutta pelata esimerkiksi MM-kisoissa.

Nyt onkin hyvä keskittyä olennaiseen, NHL-jääkiekkoiluun. Määtän edustama Pittsburgh Penguins on tällä vuosituhannella ainoa joukkue, joka on voittanut Stanley Cupin perättäisillä kausilla. Määttä uskoo mestaruuteen numero kolme.

- Tällä hetkellä kaikki ajattelevat ehdottomasti joukkue edellä. Joukkueen ydin on pysynyt, vaikka vaihtuvuuttakin on.

- Meillä on taas mahdollisuudet voittaa mestaruus. Voi kysyä keneltä tahansa, mestaruus on jokaisella tähtäimessä ja se on jokaisen ykköstavoite. Siinä jäävät henkilökohtaiset tavoitteenasettelut taakse, Olli Määttä naulaa.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York