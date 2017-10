Naishiihtäjillä kovaa taistelua olympiapaikoista, Suomella riittää kovia nimiä

Lahden MM-kisoissa viime talvena Suomen naishiihtäjät saavuttivat kaksi mitalia. Krista Pärmäkoski otti yhdistelmäkisassa hopeaa ja viestissä naiset olivat pronssilla.

Pärmäkosken lisäksi olympiajoukkueeseen ovat tyrkyllä olympiamitalistit Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Aino-Kaisa Saarinen sekä MM-mitalisti Laura Mononen. Vahva olympiaehdokas on myös 20-vuotias Johanna Matintalo, joka teki arvokisadebyyttinsä jo viime talvena Lahdessa.

Naisten viestimitali on Pyeongchangissa yksi Suomen ”varmimmista mitaleista”. Viestijoukkueeseen on kovista hiihtäjistä ylitarjontaa.

Maajoukkueen vakiokokoonpanossa viime vuosina olleelle Anne Kyllöselle Lahden MM-kisat tuottivat merkittävän pettymyksen. Hyvän alkukauden jälkeen hän ei ollutkaan Lahdessa parhaassa kunnossaan ja mitali jäi saavuttamatta hänen jäätyään viestijoukkueesta rannalle.

Lahdessa asuva Kyllönen on nyt toipunut pettymyksestä. Hän osaa suhtautua menneeseen jo huumorilla.

- Lahti menikin niin putkeen, että meinasin muuttaa Koreaan, kommentoi Kyllönen viitaten ensi helmikuusa Pyeongchangissa järjestettäviin olympiakisoihin.

Lahden MM-pettymystä Kyllönen analysoi tarkasti.

- Keväällä käytiin se aika pitkälti läpi. Tehtiin nollaus siihen ja sen jälkeen olen keskittynyt täysin uuteen kauteen ja miettinyt kirkkain mielin tulevia kausia, hän taustoittaa.

- Urheilussa tulee voittaja ja tappioita. Välillä kaikki sujuu hyvin ja välillä menee huonommin. Se kuuluu urheilun luonteeseen, Kyllönen jatkaa.

Kyllönen ei osaa arvioida, mistä epäonnistuminen johtui.

- Vaikea yksittäistä tekijää siihen on sanoa. Tour de Skillä olin kuitenkin hyvässä kunnossa. Sen jälkeen alkoivat vaikeudet, enkä kevääseen saanut enää hyvää tuloskuntoa. Varmasti monen tekijän summa.

- Ei mitään ylirasitusoireita mitattu tai tulkittu. Keväällä pidin pidemmän tauon ja lähdin sitten uuteen harjoituskauteen, hän jatkaa.

Erimielisyydet huollonkin kanssa on sovittu.

- Kaikki on tasapainossa huoltoasioiden osalta, Kyllönen sanoi.

Valmentajakseen Kyllönen on saanut maajoukkueen päävalmentajan Reijo Jylhän.

- Reijo on mun henkilökohtaisena valmentajana. Mulla on toiminut aina hyvin se, että maajoukkuevalmentaja on vastannut siitä valmennuspuolesta. Reijo pääsee näkemään mun harjoittelua leireillä ja tuntee mut urheilijana pitkältä ajalta, hän kertoo.

- Ei me olla isoja muutoksia tehty. Monen vuoden aikana tehty harjoittelu on tuonut tulosta. Ollaan vaan pyritty löytämään tasapaino kaikkeen tekemiseen, Kyllönen kommentoi itse valmentautumista.

Olympiapaikkaansa Kyllönen ei pidä varmana.

- Lähtökohta on, että haluan palauttaa oman hyvän tason ja lähden kisa kerrallaan hiihtämään. Toivottavasti pystyn nostamaan siitä tasoa ja rakentamaan kuntoa.

- Haluan lähteä ihan alhaalta kerimään uudelleen sitä. Eihän ole takuita, mikä se kunto. Toivottavasti vauhti on hyvää heti alkukaudesta. Ollaan tehty testejä, mutta ne eivät kerro vielä, mikä se kunto on. Kisasuoritus on asia erikseen, kun se tehdään lumella. Siinä on aika iso ero, Kyllönen jatkaa.

Laura Mononen on viime vuosina vakiinnuttanut maajoukkuepaikkansa. MM-kisoissa Lahdessa hän saavutti ensimmäisen arvokisamitalinsa päästyään mukaan viestijoukkueeseen, josta Kyllönen putosi.

-Totta kai se mitali oli hieno hetki. Jälkikäteen on alkanut tuntua vieläkin arvokkaammalta ja hienommalta, Mononen toteaa ensimmäisestä arvokisamitalistaan.

Lahden MM-kisoista Monoselle jäi mukavia muistoja muutenkin, vaikka heti kisojen jälkeen hän antoi ymmärtää, ettei ollut panokseensa tyytyväinen.

- Olihan ne kisat unohtumaton kokemus. Ei voi muuta sanoa. Oli niin paljon yleisöä ja kannustusta. Oli mahtavaa, että omalle uralla sattuivat kotikisat.

Olympiakisoissa Mononen ei vielä ole kisannut. Pyeongchangissa siihen on tilaisuus.

- Niin hyvin olen harjoitellut kuin olen voinut. Ollaan tehty kaikki asiat, jotka on suunniteltu. Niissä on kehitystä selkeästi tullut. Voi olla sen suhteen tyytyväinen.

Mononen on pyrkinyt treenaamaan vapaata tyyliä, jota hiihti Lahden MM-kisoissa viestissä. Vapaalla hänelle on varmasti tarjolla paikka viestijoukkueeseen myös olympialaisissa.

- Vapaaseen tyyliin on panostettu. Se on ollut selkeästi se heikompi osa-alue. Nyt ovat tärkeät viikot alkamassa, että saadaan ne tekniikka-asiat kunnolla suksille, mitä rullasuksilla ollaan harjoiteltu. Tässä on vielä tekemistä, Mononen taustoittaa.

Olympiakisat ovat pitäneet Monosen treenimotivaation korkealla.

- Ei ole kokemusta aiemmista olympialaisista, joten unelman toteutuminen on mahdollista. Avoimin mielin sinne ja varmasti tulee hienot kisat. Ei muuta kuin sinne menestymään, Mononen toteaa.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välinen poliittinen kriisi huolettaa ympäri maailman. Etelä-Korean mukaan olympiakisat eivät ole kuitenkaan vaarassa.

- Koreoista on mielikuvia enemmän Pohjois-Koreasta, joka on ollut tässä uutisissa. Toivottavasti tilanne pysyy siellä sillä tavalla rauhallisena, että kisat pystytään turvallisesti viemään läpi, Mononen toteaa asiasta.

Pyeongchang on valtaosalle hiihtäjistä uusi kilpailupaikka. MM-esikisat olivat viime talvena huonoon aikaan Lahden MM-kisojen kannalta, eivätkä maailman huiput silloin Koreaan matkanneet.

- En ole harjoitellut olympialatuja simulaattorilla. Maailmancupin kisoja katselin viime vuonna, kun niitä sieltä tuli, että sain laduista vähän käsitystä. Mutta ei ole ollut mahdollisuutta hiihtää niitä matolla, Mononen kertoo.

Olympialatujen Mononen uskoo sopivan itselleen hyvin.

- Siellä on aika hiihdettäviä nousuja ja pitkiä työpätkiä. Pitkiä nousuja. Kyllä mä uskon, että ne sopivat mulle ihan hyvin. Ajattelen sitä tekemisen kautta. Kun saa kaikki palikat kohdalleen, niin ei sillä ole väliä, minkälainen latu se on. Sitten kaikki menee hyvin.

Maailmancupin kausi käynnistyy marraskuun lopulla Rukalla kaksi ja puoli kuukautta ennen olympialaisia.

- Suurimman osan maailmancupin kisoista varmasti hiihdän, mutta Tour de Skitä pitää tosi tarkasti miettiä, onko sitä järkevää lähteä hiihtämään. Se on kuitenkin aika raskas kiertue, Mononen kertoo kilpailusuunnitelmistaan.