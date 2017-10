Ilves juhli vain jalkapallossa, jääkiekko-Ilvekselle todella tylysti selkään

Ilveksen jalkapallojoukkue voitti Veikkausliigassa perjantaina Tampereella PS Kemin 1-0 ja varmisti mitalinsa. Ilveksen jääkiekkojoukkueella ei mennyt yhtä hyvin. Tappara murjoi tupsukorvat karmein lukemin 8-1.

Ilves johti ensimmäisen erän jälkeen 1-0. Toisessa erässä Tappara teki kolme maalia ja kolmannessa erässä viisi,

- Sen ekan erän jälkeen ajattelin, et tästähän tulee hyvä päivä. Olin tyytyväinen siihen ja se oli kaikin puolin hyvä. Se oli oikeastaan sen tokan erän ne kaks pika maalia, mikä käänsi sen pelin suunnan. Omituinen loppu, et enpä ole tällaisessa ennen ollut mukana. Kolmannessa erässä kukaan ei oikein tiennyt mitä tekis. Tää koko viikko on ollut muutenkin erikoinen maalien muodossa koko joukkueelle, kommentoi Ilveksen valmentaja Karri Kivi seuransa verkkosivujen mukaan.

Hämmästyttäviä lukemia nähtiin myös Lahdessa. KooKoo jatkoi runsasmaalisten ottelujensa sarjaa, voitettuaan Pelicansin Lahdessa 6-5. Aiemmin tällä viikolla KooKoo oli taipunut Ilvekselle jatkoajalla maalein 6-7.

KooKoo päävalmentaja Tuomas Tuokkola iloitsi joukkueensa hyökkäystehoja

- Olipahan jälleen vaihderikas peli! Kaksitoista tehtyä maalia kahteen peliin; siihen voi olla tyytyväinen. Eikä neljä pistettäkään niistä kovin huonosti ole, kommentoi Tuokkola seuran verkkosivuilla.

KooKoo oli tappiolla moneen otteeseen.

- Olimme tänään monta kertaa tappiolla, mutta silti peli jatkui. Tasakentällisin peli oli tänään 6–1, mikä on kova saldo. Alivoiman kanssa meidän on tehtävä töitä, että pystyisimme hoitamaan niitäkin kunniakkaammin, totesi Tuokkola.

Raumalla Lukkokin takoi valtavan maalimäärän voitettuaan HPK:n 6-2. Päätöserässä Lukko osui neljästi.

Sarjajumbo Jukurit taisteli Mikkelissä pisteen sarjakärki Kärppiä vastaan. Kärpät voitti rankkarikisan päätteeksi 6-5 ja kasvatti sarjajohtonsa kolmeen pisteeseen.

Kuopiossa nähtiin yllätys, kun alkukaudella varjojen mailla vaeltanut KalPa voitti JYPin 3-2. Toiseksi viimeisenä oleva KalPa on nyt neljä pistettä Jukureita edellä.