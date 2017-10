Hiihtäjäpari Matintalo/Vuorinen kipuamassa maailman kärkeen

Suomalainen maastohiihto palautti uskottavuutensa viimeistään Lahden MM-kisoissa viime talvena. Vaikka Hiihtoliitto teki Lahden MM-kisoilla tappiota, sai se Lahden MM-kisojen jälkeen paljon uusia yhteistyökumppaneita, joilla tulevaisuus turvataan.

Maastohiihdossa juniorivalmennus tuottaa uusia huippulupauksia. Arvokisamenestystä hiihdosta on lupa odottaa ensi vuosikymmenelläkin.

Viime vuonna A-maajoukkueisiin nousivat hiihtäjäpari Johanna Matintalo sekä Lauri Vuorinen. Matintalo oli Lahden MM-kisojen yhdistelmäkisassa 29:s ja Vuorinen oli kisajoukkueessa varalla.

Matintalon ja Vuorisen arkirytmiä ja harjoittelua auttaa, että molemmat ovat ammatiltaan hiihtäjiä.

- Onhan se helpompaa. Näin voisin kuvitella. Helpompi ymmärtää toisiamme ja vähän saman tyyppinen on se päivärytmi ja aikataulu. Helpottaa varmasti, Vuorinen kertoo Sport Contentille.

- Onhan se kivaa, että kun aamulla herätään, lähdetään tavallaan yhtä aikaa töihin. Työajat ovat aika samanlaiset. Tietenkin leirit ovat eri aikaan, kun ollaan eri harjoitusryhmässä tällä hetkellä, mutta niitäkin on ollut tällä harjoituskaudella samaan aikaan, Matintalo jatkaa.

- Jos toinen kävisi treenien välissä normaaleissa päivätöissä, ei se olisi silloin kotona. On tavallaan etuoikeutettua, että ollaan samassa hommassa molemmat, lisää Matintalo.

Matintalo, 20, toteaa päätavoitteensa olevan alkavalla kaudella nuorten MM-kisat, mutta Pyeongchangin olympiakisat helmikuussa ovat nekin tavoitteena. Myös Vuorinen, 22, pitää olympiapaikkaa realistisena.

- Olympialaiset ovat ehdottomasti kauden päätavoite. Viime kaudella olin Lahdessa varahiihtäjänä. Nyt voi ajatella, että olympialaiset olisivat realistinenkin tavoite sprinttimatkan osalta ehdottomasti.

- En varsinaisesti voi sanoa, että pettyisin, jos en tulisi valituksi, mutta tavoite se kumminkin on, Vuorinen lisää.

Toisin kuin lupaavana juoksijana tunnettu Matintalo, tiesi Vuorinen jo aikaisessa vaiheessa erikoistuvansa hiihtoon.

- Olen harrastanut juoksua ja jalkapalloa 17-18 ikävuoteen asti, mutta hiihto on ollut aina se vahvin juttu, niin mulla ei sikäli ole ollut hankaluutta valita lajiani. On se itsestään selvyys ollut useamman vuoden ajan, että hiihtäjä musta tulee, Vuorinen sanoo.

Matintalo oli huippulahjakas juoksija, mutta erikoistui hiihtoon keväällä 2016.

- Puolitoista vuotta sitten tein päätökseni keväällä. Tämä on nyt toinen kauteni hiihtäjänä. Valintaa pohjustivat muutamaa vuotta aikaisemmin olleet jalkavaivat. Juoksijana en pystynyt toteuttamaan toivotunlaista harjoittelua, kun paikat eivät kestäneet, Matintalo taustoittaa päätöstään.

- Kyllähän suomalaisella edellytykset voisivat olla paremmat hiihtäjäksi. Kun Laurikin on hiihtäjä, ei se ainakaan vaikeuttanut sitä. Olisihan se ikävämpää, että oltaisiin eri lajin urheilijoita. Kesä- ja talvilajit veisivät tilanteen ristiin, Matintalo jatkaa.

Kehitys oli Matintalolla hämmästyttävää. Hän pääsi MM-joukkueeseen Lahteen ja oli yhdistelmäkisassa 29:s.

- Ekana tulee mieleen, että olipa kova reissu. Siinä kyllä pääsi mittaamaan vauhtiaan maailman absoluuttista kärkeä vastaan. Kaikki oli maailman parhaassa kunnossa ja siellä olivat kaikki maailman parhaat. Mahtava kokemus oli, enkä tiedä, tuleeko oman uran aikana enää ikinä MM-kisoja Suomeen, Matintalo muistelee Lahden kisoja.

- Omalla etunimellä kun kannustetaan. Kaikki tietää nimen ja kannustaa. Vaikka en ollut kärkikahinoissa, mutta silti kaikki kannustaa, niin olihan se mahtavaa, Matintalo jatkaa.

Tänä vuonna Vuorinen ja Matintalo ovat ensi kertaa olleet A-maajoukkueessa alusta saakka.

- Kun siirrytään b-maajoukkueesta a-maajoukkueeseen, on vastus kovempi. Mutta kun ajatellaan, millainen vauhti on ollut verrattuna a-maajoukkuesprinttereihin, joihin nyt itse kuuluu, voi todeta, että varmasti on menty eteenpäin, Vuorinen kommentoi kesäharjoittelusta.

- Harjoitusryhmä on tosiaan vaihtunut viime kaudesta, niin en tiedä, miten viime vuonna olisin näihin A-maajoukkueeseen verrattuna pysynyt mukana treeneissä. Harjoituskauden aikana olen pysynyt paremmin pysymään treeneissä mukana kuin alkukesästä. Ei tässä varmaan vääriä asioita ole tehty, Matintalo kertoo.

- Kihun testeissä Jyväskylässä on käyty kolme kertaa harjoituskauden aikana. Joka kerta olen tehnyt edellistä kertaa paremmat tulokset. Ennätyksiä on joka kerta tullut, niin kyllä tässä oikealla tiellä toivottavasti ollaan, Matintalo jatkaa.

Vuorinen kävi viime talvena kilpailemassa Pyeongchangin olympiamaisemissa.

- Kyllä se kisa-alue ja kisakylä olivat ihan hienoja. Kisarakennukset ja suorituspaikat olivat uudehkoja. Siisti paikka kyllä. Ladut olivat kyllä olympiatason ladut. Sprinttilatu oli tosi haastava. Distanssimatkojen ladut olivat kyllä kovimmasta päästä, toteaa Vuorinen tulevista olympianäyttämöistä.

Hiihdon maailmancupin kausi käynnistyy marraskuun lopulla Rukalla. Matintalo ja Vuorinen mitannevat silloin vauhtia maailman kärkeen.

Pyeongchangista Matintalolta ja Vuoriselta tuskin voi odottaa vielä merkittävää olympiamenestystä, mutta 2022 Kiinan Zhangjiakoussa tilanne on toinen.