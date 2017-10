Pekka Rinne: "Oli hieno kevät, yhä kovat odotukset"

Nashville Predatorsin NHL-huippumaalivahti Pekka Rinne uskoo, että tällä kaudella joukkue voi mennä päätyyn asti.



Viime keväänä Pittsburgh Penguins kaatoi Predatorsin Stanley Cupin finaaleissa otteluvoitoin 4-2. Odotukset olivat finaalisarjassa korkealla ja pettymys tuntui Predatorsissa karvaalta. Nyt haetaankin revanssia.



- Totta kai se oli hieno kevät. Tähän vuoteen jäi kyllä silti nälkää, Rinne kertoi lauantaina Predatorsin hävittyä vieraissa New York Rangersille 2-4.



- Meillä on suureksi osaksi sama joukkue kuin viime kaudella. Kova luotto minulla on tähän joukkueeseen, ja sitä myötä kovat odotukset myös.



Predators pelaa sillä oletuksella ja odotuksella, että pitkälle mennään. Se tarkoittaa joukkueelle hyvinkin yli sataa ottelua. Viime kaudella Rinne pelasi 83 ottelussa (61 runkosarjapelissä ja 22 pudotuspeliottelussa).



Pekka Rinne tietää, että pitkällä kaudella ykkösmaalivahti tarvitsee oleellista tukea kakkoseltaan. Lauantaina New Yorkissa tuurausvuoron sai Juuse Saros. Rinne ei ihmetellyt valintaa, vaikka hänellä oli itsellään huippupeli alla Philadelphia Flyersiä vastaan.



- Eipä siinä mitään, tämä on ihan tavallista. Olin pelannut paljon pelejä putkeen, ja Juusekin tarvitsee otteluita. Varmaan tässä on enemmänkin kyse siitä, että heillä (valmentajilla) on oma suunnitelmansa peluutuksen suhteen, ja sitä toteutetaan.



Lauantain ottelua Predators painosti pitkät tovit. Rangers käytti harvat paikkansa säälimättä hyväkseen.



- Pari maalia jäi meiltä puuttumaan. Oikeastaan pelasimme vain toisen puoliskon hyvin, varsinkin viimeisessä erässä esiinnyimme hyvin. Vastustaja sai varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä paikkoja ja pääsi rokottamaan niistä.



- Melko hyvin saimme luotua paikkoja, ei vaan tullut tasoitusta. Hyvin pienet erot näissä on.



Saros kokosi Predsin veräjällä vain 11 torjuntaa. Viimeisen osumansa Rangers löi tyhjiin vieraiden yritettyä tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla.



- Juuse pelasi hyvin siihen nähden, että tämä oli vaikea peli molarille. Viimeiseen pariin erään ei tullut kuin muutama laukaus. Maalivahdille on parempi, jos kuteja tulee tasaisesti ja paljon.



- Tietysti olisin toivonut, että Juuse olisi päässyt enemmän pelaamaan, niin, että olisi tullut enemmän kuteja. Silloin hän olisi päässyt enemmän näyttämään ja saanut paremman fiiliksen päälle, Rinne arvioi.



Haastattelu: Pasi Tuominen, New York