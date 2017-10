Janne Ahonen tekemässä historiaa, ei masennu törkypalautteesta

Mäkilegenda Janne Ahonen, 40, on lopettanut uransa kahdesti, mutta mieli on tehnyt aina takaisin mäkeen. Nyt Ahosella ovat tavoitteena ovat ensi helmikuussa Etelä-Korean Pyeongchangissa järjestettävät olympiakisat.

Ahonen kilpaili olympiatasolla ensi kertaa Lillehammerissa 1994. Tuolloin hän ei olisi uskonut, että kilvoittelisi olympiapaikoista vielä 24 vuotta myöhemmin.

- En olisi kyllä ajatellut silloin näin. Enkä olisi ajatellut, että hyppään edes Sotshissa tai Vancouverissakaan. Kyllähän tässä aika monet kisat on tullut enemmän kuin nuorena poikana edes haaveili, Ahonen sanoi Sport Contentille.

Ahonen on voittanut kaksi henkilökohtaista maailmanmestaruutta, mutta olympiakisoista hän on saavuttanut vain kaksi joukkuekisan hopeaa. Kolmissa olympiakisoissa hän on jäänyt neljänneksi. Pettymys oli joka kerta raju.

Nyt Ahonen lähtee olympiakauteen erilaisista asetelmista ja nelostila olisi merkittävä yllätys. Kukaan ei pidä niin hyvää tulosta realistisena. Ahosen mukaan paineita uusi tilanne ei silti vähennä.

- Musta tuntuu, että se paine urheilijoille on tällaisessa tilanteessa kovempi kuin menestyksen aikoina. Silloin kun menestystä tuli, oli itseluottamus korkealla yksilötasolla sekä joukkueena. Silloin oli helppo lähteä hyppäämään ja menestymäänkin kisa toisensa jälkeen.

- Nyt, kun on ollut huonompia vuosia, ja ihmiset jopa raivoaa tilanteesta, niin vielä enemmän urheilijoilla, nuorilla varsinkin, on ollut sitä painoa taskussa, Ahonen jatkaa.

Ahoselle on tullut viime vuosina törkypalautetta. Hänen on väitetty jatkavan uraansa vain rahan takia ja toiset ovat vaatineet häntä poistumaan mäestä. Tosiasiassa Ahonen ei elätä itseään enää hyppäämisellä, vaan muilla töillä. Ahonen on painottanut rahoittavansa kilpailulisenssinsäkin mäkihypyn ulkopuolisilla tuloillaan.

- Nykyään ihmisten on niin helppo osallistua, joka sitten omalla nimellään, tai anonyymisti, kaikenlaisiin keskusteluihin. On niin paljon kanavia, mitä ei aikanaan ollut. Harva ennen jaksoi lehden toimitukseen kirjoittaa muutamaa riviä. Nykyään se on helppoa tuoda itseään ja ajatuksiaan esille. Se vaan on nykypäivää. Ei sille mitään voi, toteaa Ahonen törkeästä palautteesta.

Suomen mäkihyppyä yritetään saadaan uuteen nousuun. A-maajoukkueen uusi itävaltalainen päävalmentaja Andreas Mitter on Ahosen mukaan onnistunut perustyössä.

- Ei varsinaista uutta hän ole tuonut, mutta asioiden yhtenäistämistä ja linjaamista kaiken kaikkiaan. Urheilijan pitää kaikesta huolimatta muistaa tehdä ne kaikki asiat ja tehdä ne oikeassa järjestyksessä, Ahonen sanoo.

- Kun Suomen mäkihyppy meni paniikkiin, tehtiin kovasti töitä, mutta siinä paniikissa alettiin miettimään, että onko tässä meidän harjoittelussa jotain pielessä. Ehkä keskityttiin vähän vääriin asioihin ja sitten saattoi unohtua niitä olennaisia asioita, kun yritettiin keksiä jotain uutta, Ahonen jatkaa.

Ahonen painottaa perusasioiden olevan mäkihypyssä yhä yhtä tärkeitä.

- Pitäisi muistaa pitää paketti kasassa siitä huolimatta, että ei ole tullut sitä huippumenestystä. Tässä Mitter onkin ollut mies paikallaan tekemään tarvittavaa herätystä.

Mäkihypyn harrastajamäärät ovat Suomessa romahtaneet, mutta lupaavia urheilijoita löytyy yhä. Ahonen esittää nuorille toiveen, että saisi kovempaa vastusta.

- Se on hyvä asia, että ovat parantaneet tasoaan ja toki niitä saa tulla monin verroin vielä lisää. Yrittävät saada vanhaa miestä sieltä syrjään ja vallata paikkaa. Niin se pitääkin olla ja se on ollut kiva huomata.

- Jos mulle ei kukaan yrittäisi siellä niskaan hengittää, silloin se tilanne vasta huolestuttava olisikin, Ahonen jatkaa.

Tulevan kauden sijoituksiaan Ahonen ei lähde ennustelemaan.

- Ei ole varsinaisesti mitään sijoitustavoitteita. Totta kai pyrin hyppäämään hyvällä tasolla ja saamaan mahdollisimman paljon pisteitä.

- Arvokisoja ajatellen, mitä paremmin alkukaudesta saa homman sujumaan ja pisteitä hankittua, pystyy omaa lähtönumeroa muokkaamaan sinne tärkeimpiin kisoihin, Ahonen jatkaa.

Ahonen painottaa, että menestysnälkää häneltä löytyy yhä.

- Aina kun kilpailemaan lähtee, ei sinne lähde häviämään. Pyrkii tekemään mahdollisimman hyvää jälkeä.

Jos Ahonen pääsee olympiajoukkueeseen, tekee hän Suomen ennätyksen. Kukaan toinen suomalainen ei ole kilpaillut seitsemissä olympiakisoissa.

Kuusissa olympialaisissa ovat kisanneet muun muassa Raimo Helminen, Teemu Selänne ja Marja-Liisa Kirvesniemi. Ahonen ei vielä lähettele heille terveisiä uudesta ennätyksestä.

- Ei laitella mitään terveisiä vielä. Katotaan niitä terveisiä sitten, jos semmoisessa tilanteessa ollaan, että on varaa niitä lähetellä, Ahonen naurahtaa.