Jokereiden pitkä pisteputki katki

Jokerit pelasi kautensa kenties heikoimman erän maanantaina Helsingissä Lokomotiv Jaroslavlia vastaan, kun avauserässä peli ei kulkenut odotettuun malliin. Vieraat siirtyivät avauserässä 3-1 -johtoon ja saivat kolmanteen erään vielä neljännen

maalin. Jokerit teki kaksi kavennusmaalia, mutta hävisi 3-4.

Jokereille kotitappio oli kauden ensimmäinen. Samalla Jokereiden 18 ottelun pisteputki katkesi.

- Oli erikoinen peli joo. Jos haetaan jotain negatiivista, niin hermokontrolli petti siinä ekan erän lopussa, mutta se on ihan normaalia. Mutta muuten pelattiin tosi hyvä ja yhtenäinen ottelu taas, kommentoi Jokereiden hyökkääjä Jesse Joensuu.

Jokerit hallitsi peliä selvästi toisessa ja kolmannessa erässä.

- Meillä on tosi kova itseluottamus tällä hetkellä. Me luotetaan pelikaveriin ja siihen luotetaan, että me ollaan tosi hyvä joukkue. Me luotettiin yhä siihen, että voidaan voittaa tämä peli, vaikka pahasti oltiin alussa möhlitty ja annettiin se neljäs maali. Mutta muuten tosi hyvä matsi meiltä, Joensuu sanoi.

Jokereilta hylättiin ensimmäisessä erässä selvä maali. Peli oli vihelletty virheellisesti poikki, vaikka tilanne ei ollut korkea maila.

- Ihan päivänselvä juttu. Miten sen nyt sanoisi, ettei kuulosta tuomareista valittajalta. Tosi hieno ohjaus ja tosi hieno lätkämaali, Joensuu sanoi.

- Siinä oli jo vihellys tullut, eikä sitä voinut hyväksyä. Mutta päivänselvä maali se oli, Joensuu jatkoi.

Joensuu painotti, että nousu toisessa erässä oli osoitus joukkueen luonteesta. Takaa-ajoasemassa Jokerit ei monessa ottelussa ole ollut, mutta tilanne osattiin käsitellä.

- Mun mielestäni onnistuttiin tosi hienosti. Tää oli erilainen tilanne meille. Oltiin hävitty yksi peli, mutta tosi vaikeaa on vieläkään löytää mitään huonoa meidän joukkueesta. Oltiin häviöllä 1-4 ja pelattiin taistelevasti. Olen ylpeä jätkistä. Harmittaa tietysti, ettei voitettu, Joensuu päätti.

Jokerit pelaa tällä viikolla vielä kaksi kotiottelua. Keskiviikkona vastaan tulee kazakstanilainen Barys Astana ja perjantaina valkovenäläinen Dynamo Minsk.