Petri Kontiola: ”Venäjä on muuttunut eurooppalaisemmaksi”

Lokomotiv Jaroslavl onnistui voittamaan Jokerit maanantaina Helsingissä 4-3. Jokereita kaatamassa oli Leijonissa monta hyvää maajoukkueturnausta pelannut sentteri Petri Kontiola. Hän keräsi tehopisteet 1+1.

Kontiolaa harmitti, että Jokerit laittoi pelin tiukoille. Lokomotiv johti jo 4-1 ja olisi voinut tehdä lisääkin maaleja, kun pelasi viidellä kolmea vastaan.

Muuten Kontiola on Lokomotivin peliin tyytyväinen. Joukkue vaihtoi hiljattain valmentajaa. Uusi valmentaja Dmitri Kvartalnov on tuonut uutta ryhtiä.

- On se vähän jämäkämpää. Henkisesti tarvittiin muutosta. Ei siinä edellisessä koutsissa mitään vikaa ollut. Teki ihan hyvää työtä, mutta muutokset herättelevät ja sitä tarvittiin, Kontiola totesi.

Kontiola, 33, aloitti KHL:ssä jo 2009. Hän on pelannut sarjassa 500 ottelua.

- On kova sarja. On muuttunut aika lailla. Koko maa on muuttunut tässä mun aikana niin paljon eurooppalaisemmaksi. Mutta peli on muuttunut nopeammaksi tässäkin sarjassa. Ei pelkästään NHL:ssä. Kyllä tässä kiirettä pitää, hän toteaa KHL:n kehityksestä.

Kontiolan mukaan kilpailu kovenee KHL:ssä koko ajan. Haaste vain kovenee, vaikka viime vuosina sarjan parhaita pelaajia on vaihtanut NHL:ään.

- Hyvä sarja on. Nopeampaa, mitä se oli silloin 2009. Kyllä tässä joutuu päivittäin pistämään itsensä likoon, että pystyy pelaamaan tässä sarjassa, Kontiola toteaa.

Aiemmin Kontiola on pelannut KHL:ssä Metallurg Magnitogorskissa 2009-11 sekä Traktor Tsheljabinskissa 2011-14. Yaroslavliin hän siirtyi 2014, kun NHL:ssä Toronto Maple Leafsista ei tullut pelipaikkaa.

- Kaikki on ollut hyviä. Vähän on ollut erilaisia vaiheita. Nyt on vähän sellainen paikka, ettei ole muuta tekemistä kuin pelata, Kontiola kommentoi KHL-seurojensa eroista.

500 KHL-pelin merkkipaalua Kontiola arvostaa.

- Se olisi kuin 2000 peliä NHL:ssä. Näin mulle sanottiin, hän naurahti.

Viime keväänä Kontiolan huhuttiin siirtyvän Jokereihin tai Tapparaan. Hän vahvistaa, etteivät huhut olleet perättömiä, mutta hän halusi lopulta jatkaa Jaroslavlissa.

- Oli siinä jotain puhetta. Mutta meillä oli tosi hyvä loppukausi. Meidän ketju pelasi hyvin. Päätettiin kaikki jäädä. Mä olen luullut, että olen vähän vanhempi, mutta en mä olekaan.

- Tääkin kausi alkoi hyvin, mutta Maxime Talbotilla oli pari loukkaantumista, mikä on haitannut sitä, Kontiola jatkoi.

Pelaamista KHL-Jokereissa Kontiola ei sulje pois.

- Riippuu vähän Jokereiden valmentajasta, kuka se on, hän naurahti.

Kontiola oli 2014 voittamassa Suomen maajoukkueessa Sotshin kisoissa olympiapronssia. Ensi helmikuussa NHL ei ole mukana Pyeongchangin olympialaisissa, joten Kontiola on vahvasti ehdolla olympiajoukkueeseen.

- Kiinnostaa joo. Mutta KHL:n ohjelma on aika tiivis. Nyt on vähän kiirettä omien pelien kanssa, kun pelataan koko ajan. En ole hirveästi mennyt asioiden edelle, Kontiola totesi olympialaisista.