SaiPan voittoputki kaatui kirvesrintoihin

Lappeenrannan SaiPa oli lauantaina sivunnut seuraennätystään seitsemällä perättäisellä voitolla. Tiistaina Tampereella SaiPa olisi voittaessaan tehnyt uuden ennätyksen, mutta se ei toteutunut. Tappara voitti 4-2.

Tapparan kausi alkoi joukkueen valmentajaksi muutaman vuoden tauon jälkeen palanneen Jukka Rautakorven komennossa kehnosti. Nyt ote on löytymässä. Viimeisestä seitsemästä ottelustaan Tappara on voittanut kuusi ja kolme viimeistä otteluaan joukkue on voittanut varsinaisella peliajalla.

Maalinteko tökki Tapparalla alkukaudella, mutta ei näytä tökkivän enää. Viimeisessä kolmessa ottelussaan Tappara on tehnyt 17 maalia.

Sarjataulukossa Tappara on jo neljäntenä. Edellä olevista Kärppiin ja TPS:ään on matkaa kuusi ja Lukkoon yksi piste.

Kärpät voitti tiistaina Oulussa KooKoon 5-0 ja TPS Mikkelissä Jukurit 5-4. Lukko otti Raumalla 3-2 -voiton JYPistä.

Alkukauden yllättäjä Pelicans hävisi Lahdessa Ässille 1-4. Ässien Antoine Laganiere teki kaksi maalia ja syötti Ville Korhosen lopussa tyhjiin laukoman osuman.

Pelicans on sarjassa viidentenä. JYP on lahtelaisia perässä kaksi ja Ässät neljä pistettä.