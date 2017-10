Kazakstanilainen jääkiekko otti voiton Jokereista

Energiavaroilla ökyrikastunut Kazakstan on viime vuosina panostanut vahvasti jääkiekkoon. Maan KHL-seura Barys Astana on käytännössä sama asia kuin Kazakstanin maajoukkue. Tosin pelkillä kazakstanilaispelaajilla Barys ei tule toimeen, koska kovista panostuksista huolimatta pelaajatuotannon taso on ollut Kazakstanissa vaatimatonta.

Barysin pohjoisamerikkalaispelaajat muodostavat joukkueen ykkösviisikon. Monilla heistä on myös Kazakstanin kansalaisuus, jotta maajoukkuepelit olisivat heille mahdollisia.

Keskiviikkona Barys päihitti Jokerit Helsingissä 3-2. Jokerit oli kolmannen erän lopussa noussut tasoihin, mutta Astanan Nigel Dawes ratkaisi ylimääräisen pisteen kohtalon jatkoajalla.

Jokerit laukoi Astanan maalia kohti 49 kertaa. Nuori kazakstanilaismaalivahti Sergei Kudryavtsev oli kuitenkin loistovedossa.

- Edellisissä 17 pelissä kiekot pomppivat meille oikein. Joskus menee näin. Teimme kovasti töitä ja kolmannessa erässä dominoimme ja saimme lopulta maalin lopussa, kommentoi Jokerien kapteeni Peter Regin.

Jokerit kierrättää hyökkääjiään ja ketjut vaihtelevat ottelusta toiseen. Regin ei pidä tätä ongelmana.

- Jokainen odottaa, että ketjut muuttuvat, kun on niin paljon pelaajia tarjolla. Jokainen ketju on muuttunut. Siihen pitää tottua, että pelaa kenen kanssa tahansa ja täytyy löytää kemiaa mahdollisimman monen pelaajan kanssa, Regin totesi.

Eeli Tolvanen, 18, onnistui jälleen maalinteossa, mutta tappio tietysti kismitti nuorukaista.

- Jos on 50 vetoa, niin kaksi maalia ei riitä. Sen kannalta pitää jotain ruveta tekemään. Maaleja tarvitaan enemmän. Aina ei voi voittaa, Tolvanen sanoi.

Tolvasen mukaan sen piikkiin ei voi tulosta laittaa, etteivät kiekot pomppineet suotuisasti.

- Oli paikkoja paljon, mutta en tiedä oliko pomppimisesta kiinni. Jos 50 vetoa saadaan, niin kyllä siinä joku hyvä paikka pitää löytää. Pitää ottaa kaikkien itseään niskasta kiinni. Tää on kumminkin maalintekopeli ja maalit lasketaan. Viisi-vitosella pitää saada parempia paikkoja.

Perjantaina Jokerit kohtaa 50-vuotisjuhlaottelussaan Dynamo Minskin.

- Maalinteon pitää olla parempaa. Viidellä viittä vastaan pitää saada pitkiä pyörityksiä ja sitä kautta enemmän maalipaikkoja, Tolvanen sanoi seuraavasta haasteesta.

Regin painottaa, että moisella laukausmäärällä, kuin keskiviikkona oli, pitäisi ottelu kyllä voittaa. Samaan tehottomuuteen ei voi sortua tulevassa juhlaottelussa.

- Jos olisimme tehneet paikoistamme maaleja, olisimme voittaneet tämän pelin. Meillä oli paljon enemmän paikkoja kuin heillä. Joskus pitää vain pysyä positiivisena ja uskoa tekemisiinsä. Olemme voittaneet tällä kaudella paljon, kun olemme pelanneet samalla tavalla pelistä toiseen. Aina ei saa haluamiaan tuloksia, mutta jos jatkamme tällä tavalla, tuloksia tulee.

Barys Astanan ratkaisija Dawes pelaa huikeaa kautta tehtyään maalin jokaista ottelua kohden. Winnipegistä kotoisin oleva Dawes varmasti kelpaisi myös Kanadan olympiajoukkueeseen, mutta synnyinmaataan hän ei voi edustaa, koska päätti valita Kazakstanin maajoukkueen.

Olympiakisoihin Dawes ei pääse myöskään Kazakstanin joukkueessa, koska Kazakstan ei saavuttanut kisapaikkaa viime vuonna pelatuista olympiakarsinnoista.