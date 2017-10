Sami Kapanen myöntää KalPan tuloksellisen kriisin

KalPa taipui jääkiekon Liigassa keskiviikkona HIFK:lle 1-5. Vaikka numerot eivät kerrokaan koko totuutta joukkueiden välisestä tasoerosta, oli KalPa kotijoukkuetta heikompi keskiviikkona ja ansaitsi tappionsa.

KalPa on tällä hetkellä Liigassa viimeistä edellisenä ja sarjapisteitä on kasassa vain 16.

- Kyllähän meillä tuloksellinen kriisi on. Se on ihan fakta. Me emme pelaa riittävän laadukkaasti, jotta saisimme sitä tulosta, mitä halutaan. Peleissä on paljon hyvää, mutta siellä on myös liian paljon huonoa, KalPan valmentaja Sami Kapanen myönsi.

Sami Kapasella on erikoinen kaksoisrooli. Hän vastaa päävalmentajana tuloksesta, mutta piirtää myös isoja viivoja seuran omistajana. Onko valmentaja-Kapanen potku-uhan alla?

- Kyllä se on varmasti asia, mistä tässä nyt ruvetaan keskustelemaan. Mihin suuntaan me olemme menossa ja onko meillä valmennuksen kanssa sellaiset eväät, että saamme tämän asian oikaistua. Miten hallitus näkee sen, että onko nuorten pelaajien kehittyminen ollut sellaista, mitä ollaan ounasteltu? Se jollain tavalla oikeuttaa tuloksellisen vajaavuuden. Nämä ovat asioita, mistä meidän pitää keskustella, Kapanen sanoi harvinaisen suoraan.

Kapanen on ensimmäistä kauttaan Liigassa päävalmentajana. Miten kokenut kiekkomies on kokenut pestin tähän mennessä?

- No, tämähän on ollut ihan helvetin hauskaa, Kapanen naurahti, mutta vakavoitui sitten:

- Haastava syksy tämä on ollut. Meillä on ollut ja edelleen on omat odotusarvomme, mutta myös se on fakta, että me olemme joukkue, joka tekee aina samat virheet. Me olemme painottaneet asioita, mutta siitä huolimatta ne samat virheet vain toistuvat aina. Se on tavallaan aika todella huolestuttavaa, ettei virheistä mitään opita, Kapanen latasi.

Myös HIFK:n alkukausi on ollut heikko. Voitollaan KalPasta joukkue nousi kuitenkin pudotuspeliviivan yläpuolelle kymmenennelle tilalle.

KalPa oli keskiviikkona melko vaisu ja kuopiolaisten vaikea alkukausi näkyi etenkin hyökkäyspäässä, missä kuopiolaiset eivät saaneet mitään aikaan.

- En yllättynyt siitä. Me tiedettiin ja valmistauduttiin hyvin siihen KalPan hyökkäyspelaamiseen, miten he tulevat neljällä pelaajallakin päälle. Täytyy muistaa, että me puolustettiin hyvin. Saatiin KalPan hyökkäyspeli tylsytettyä ja sitä kautta heidät sivusektoreille. Se oli hyvä asia, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi.

HIFK:n tuloskunto on ollut suurseuralle vaatimaton alkukaudesta. HIFK nousi keskiviikon voitolla 10. sijalle. Onko merkkejä nähtävissä menestyvästä IFK:sta?

- Välillä on ja välillä ei. Kyllä se vähän semmoista on. Kyllä me vielä tässä harjoitellaan tätä meidän yhteiseloa. Välillä on vähän vaikea lukea tätä ryhmää. Nyt otettiin kuitenkin voitto siihen paikkaan, mihin se piti ottaakin. Nyt on neljä peliä ennen maajoukkuetaukoa ja tavoitteena on saada hyvä jakso tuloksellisesti niin, että oltaisiin tukevasti kympin sakissa, Selin sanoi.

Keskiviikon voitto oli HIFK:lle jo neljäs perättäinen kotivoitto. Miten hyvät kotiesitykset siirretään myös vieraskaukaloon?

- Sitä on tässä mietitty todella paljon, Selin naurahti.

- Kyllä sitä on yritetty, mutta ei se ihan putkeen ole mennyt, jos ei lasketa mukaan Turun-reissua, mikä sitten taas oli ihan loistava. Kyllä se siitä lähtee, että me tarvittaisiin vähän enemmän tiennäyttäjiä siellä vieraissa. En haluaisi kuitenkaan vielä sinne harpata. HPK tulee perjantaina tänne ja silloin pitää aloittaa paremmin. Se on ihan selvä asia, Selin linjasi