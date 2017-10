Julia Kykkänen on Suomen mäkihypyn ykköstoivo

Suomen mäkihyppy ajautui tällä vuosikymmenellä pahaan lamaan, eivätkä mitaliodotukset Pyeongchangin olympialaisissa ensi helmikuussa ole miesten osalta realistisia. Naisten osalta tilanne voi olla toinen, sillä kesällä hypätyissä kisoissa Julia Kykkänen näytti olevan entistä lähempänä kansainvälistä kärkeä.

Naisten mäkihyppy saatiin Sotshissa 2014 olympialajiksi pitkän väännön jälkeen. Vancouverissa 2010 naiset eivät vielä päässeet mäkeen, mikä aiheutti valtavasta vastalauseita.

Ensi helmikuussa naiset kisaavat mäkihypyn olympiamitaleista toisen kerran. Suomessa naisten mäkihyppyä suvereenisti hallinnut Kykkänen toteaa lajinsa arvostuksen kohonneen.

- Olympialaji se on nykyään siinä missä miesten mäkihyppykin. Oltiin ensimmäistä kertaa mukana Sotshissa ja nyt on sitten toinen kerta. Ei se ole sen kummallisempaa, Kykkänen sanoo.

MM-kisoissa naiset olivat ensi kertaa mukana 2009 ja Kykkänen on ollut joka kerta mukana. Olympialaiset Sotshissa oli hänelle kuitenkin vieläkin erityisempi kokemus.

- Olihan se hieno kokemus. Olympialaiset on aina vähän isommat karkelot niin kuin kaiken kaikkiaan. Hienot kisat, Kykkänen muistelee.

Myös mediaa naisten mäkihyppy kiinnostaa enenevissä määrin. Yhdysvalloissa ja Japanissa lajia seurataan yllättävänkin paljon.

- Arvokisat tuovat aina enemmän huomiota kuin tavalliset maailmancupin kisat. Mediaa on aina ollut paikalla, varsinkin Japanista, mutta viime aikoina varmaankin on vähän lisääntynyt, Kykkänen sanoi.

Taso maailman kärjessä on koventunut, mutta Kykkäsen mukaan treenaaminen ei ole juurikaan erilaisempaa.

- Aina joutuu treenaamaan, jos haluaa menestyä. Se on sama miehillä. Ei se ole sen kummallisempaa, vaikka taso onkin koventunut.

Kykkänen ei elätä itseään mäkihypyllä.

- Menin kesällä töihin. Nyt teen kolme kertaa viikossa töitä rakennuksilla. Pääsääntöisesti saneeraus- ja pintakäsittelypuolen hommia. Jos meinaa laskut maksaa, niin kauden aikanakin on pakko käydä töissä. Oli olympialaiset tai ei, hän kertoo.

Kesäkaudella Kykkänen hyppäsi kansainvälisissä kisoissa lupaavasti. Ero maailman kärkeen näytti kaventuneen.

- Jatketaan siitä, mihin kesällä jäätiin. Kesä meni treenien osalta hyvin kaiken kaikkiaan ja olo on muutenkin hyvä. Eiköhän tässä ole ihan hyvä kausi tulossa, Kykkänen ennakoi.

Hyppääjänä Kykkänen arvioi kehittyneensä kesällä paljon.

- Voimatasot on varmasti noussut ja näin, mutta ehkä tärkein, mikä tänä kesänä on tullut, on tekniikan vakiintuminen aika hyvin. En niin herkästi hyökkää sinne eteenpäin, mitä aikaisemmin. Nyt polkee paremmin latua vasten ja se helpottaa aika paljon

Korean olympiamäkien Kykkänen arvioi sopivan itselleen hyvin.

- Meillä oli viime talvena maailmancupin kisat siellä. Onhan siellä hienot ja isot puitteet. Vastatuuli pääsee tulemaan ihan kiitettävästi siihen mäkeen. Niin kauan kuin on tasainen vastatuuli, on siihen kiva hypätä.

Olympiakisat ovat kauden päätapahtuma ja Japanissa odotetaan erityisen paljon Sara Takanashilta, joka ei onnistunut voittamaan Sotshissa eikä kaksissa viimeisissä MM-kisoissa kultaa, vaikka hallitsi maailmancupia selvästi.

- Arvokisat on aina arvokisat. Ei se tarkoita, että jos voitat maailmancupin kokonaispisteissä, että voitat välttämättä olympiakisoissa tai MM-kisoissa. Carina Vogt voitti Sotshissa ja Lahdessa ja on tainnut aikaisemminkin voittaa arvokisoissa. Hän on äärettömän kova arvokisojen kilpailija. Arvokisat on aina arvokisat, joihin panostetaan kovaa, Kykkänen kommentoi naisten mäkihypyn kärkinimistä.

Naisten mäkihypyn maailmancup käynnistyy 30. marraskuuta Norjan Lillehammerista. Silloin saadaan lisää selvyyttä, miten lähellä maailman kärkeä Kykkänen on.