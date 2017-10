Antti Raanta viimein NHL:n ykkösmaalivahtina, kauden alku painajaismainen

Maalivahti Antti Raanta lähestyy NHL-uransa huippua. Tilanne uudessa joukkueessa Arizona Coyotesissa on tukala, mutta mies uskoo onnen kääntyvän.

Loukkaantumiset ovat hidastaneet Raannan menoa alkusyksystä asti. Kun Coyotes on ollut enimmäkseen ilman ykkösvahtiaan, takkiin on tullut kauden jokaisessa kymmenessä ottelussa.

- Tämä on nuorelle joukkueelle melkein pahin mahdollinen alku. Voitto tai pari olisi saanut homman rullaamaan, Raanta sanoi torstaina New Yorkissa.

- Kun onnistumisia ei tule, peli menee väkinäiseksi puurtamiseksi, ja rentous puuttuu. Sitä kohti nyt kuitenkin taistellaan, että suunta kääntyy.

New Yorkissa tappioita tuli kymmenen täyteen, kun Rangers nuiji Coyotesin 5-2. Kolmosmaalivahti Adin Hill teki, minkä pystyi, mutta joutuu ottamaan kontolleen isäntien maaleista ainakin kaksi.

- Melkein jokaisessa ottelussa olemme kuitenkin olleet mukana, rökäletappioita ei ole oikeastaan tullut. Nyt tarvitaan vain se yksi voitto, josta tulisi itseluottamusbuusti. Sitten pystyisimme kääntämään muitakin tasaisia otteluita voitoiksi. Yksi oikea pomppu voi aukaista pelimme.

Kymmenen tappion saldo jo tässä vaiheessa kautta saa puheet pudotuspeleistä vaikuttamaan kaukaisilta. Parannusta tuloksiin tulee varmasti, sillä Raanta on pelikunnossa jo lähipäivinä.

- Pleijareihin yritämme parhaamme mukaan. Nyt tosin tarvitaan jo voittoputkia, ja pikaisesti. Peli kerrallaan lähdetään parantamaan. Ei siinä muu auta. Kun jokainen tekee oman hommansa, ja joukkueessa toinen auttaa toistaan, ollaan jo hyvissä asemissa.

Ennen Coyotesia Raanta pelasi nimenomaan New York Rangersissa. Kesäkuinen pelaajakauppa vei Raannan ja hyökkääjä Derek Stepanin Manhattanilta Arizonan paahteeseen. Siirto ei ollut Raannalle pettymys, vaikka maineikas huippujoukkue vaihtui monta pykälää vaatimattomampaan ryhmään.

- Nyt pääsen tekemään sitä, mitä olen aina halunnutkin, eli pelaamaan ykkösveskarina. Enemmän tässä on innostunutta meininkiä kuin pettymyksen tunnetta. Tämä on uuden alku.

- Arizonassa haetaan taas sitä omaa juttua ja toimitaan puhtaalta pöydältä. Hienoa, että sain täällä mahdollisuuden. Töitä on silti tehtävä, että pystyn lukitsemaan ykkösveskarin paikan. Olenkin pääsemässä nyt kuntoon ja pelaamaan.

Grand Canyonista ja aavikkoilmastostaan tunnettu Arizona eroaa valtavasti Manhattanista, kotimaa Suomesta puhumattakaan.

- Arizonaan kun saavuin syyskuun alussa, lämpöä oli 40 astetta, samaan aikaan Suomessa taisi olla 15. Kiva, pieni muutos näin alkuun. Yllättävän nopeasti siihen auringonpaisteeseen on tottunut ja päässyt käsiksi uuteen ympäristöön.

- Mutta vielä siinä menee hetki ennen kuin suomimies siihen viimeisen päälle tottuu.

Raannan aikaisemmat NHL-joukkueet - Rangers ja Chicago Blackhawks - ovat legendaarisia ns. Original Six -joukkueita. Kaupungeissa on rautainen jääkiekkokulttuuri, vaikka se suurkaupunkien humuun hieman uppoaakin. Coyotes (joka syntyi alkuperäisen Winnipeg Jetsin muutettua Phoenixiin) on eri maata.

- Menestystähän se paikka vaatii. Tarvittaisiin niitä voittoja ja pudotuspeleihin pääsyä, että saisimme ihmiset innostumaan jääkiekostakin. Nyt muut lajit vievät suurimman huomion. Fanikulttuuri pitäisi saada kasvuun, siitä se lähtee, tuumii Antti Raanta.

- Mutta eikö se niin mene, että voittavaa joukkuetta on helppo seurata ja helppo kannustaa?

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York