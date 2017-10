Jokerit otti ”pakkovoiton” juhlapelissään: "Pelistä tuli aika ruma"

Jokerit vietti perjantaina 50-juhliaan. Juhlaottelussa Dynamo Minskiä vastaan Hartwall-areena ei aivan täyttynyt. Katsojia oli 11 270 muutaman piippuhyllykatsomon oltua tyhjänä.

Jokereilla oli alla kolme perättäistä tappiota, joskin SKA Pietarille ja Barys Astanalle oli tullut tappio vasta jatkoajalla. Valkovenäläisen Minskin Jokerit kaatoi 2-0.

- Oli hyvä alku maalinteon osalta. 2-0 ensimmäisen erän jälkeen. Pelattiin paljon viidellä viittä vastaan ja vastustaja teki hyvää työtä keskialueella noudattaen pelisuunnitelmaansa. Pelistä tuli aika ruma. Ei ollut paljoakaan pelin virtausta, mutta onneksi voitimme seuran 50-vuotisjuhlien kunniaksi, kommentoi Jokerien yhdysvaltalaishyökkääjä Brian O´Neill.

O´Neillin mukaan peli oli hyvin erilainen kuin keskiviikkona, jolloin Jokerit hävisi kazakstanilaiselle Barys Astanalle jatkoajalla 2-3. Minsk pelasi kanadalaisvalmentajansa Gordie Dwyerin komennossa hitaammin rakennettuja hyökkäyksiä.

- Astana oli hyökkäävämpi joukkue. En sanoisi, että heillä on parempia hyökkääjiä, mutta heillä on hyökkäyksissään enemmän tempoa. Minskin pelaamisen rakenne on erilainen. Se on hyvin systemaattinen joukkue ja siksi meillä ei ollut liikaa paikkoja, O´Neill totesi.

O´Neill ei sulkenut pois, etteikö Jokereilla ollut perjantain pelissä jo paineita, kun voittoa ei ollut tullut kolmeen peliin.

- Hyvä kysymys, mutta tällä kaudella on ollut paljon isoja pelejä. Pietarissa olemme pelanneet ja TsSKA on ollut vastassa. Lähestymme haasteita oikein ottaessamme pelin kerrallaan. Siksi olemme menestyneet.

O´Neillin avausmaalin jälkeen Petteri Wirtanen teki kauden avausmaalinsa.

- Kyllä se maalinteko tuntuu hyvältä. Ei sitä voi kieltää. Se on kuitenkin pelin suola, hän sanoi.

Wirtasella oli peleistä pidempi tauko. Perjantain ottelu oli hänelle vasta kauden kolmas.

- Ihan hyvältä on tuntunut. Oli tosiaan aika pitkä pätkä kuntoutusta ja treeniä. Pelaaminen on se, mitä tässä tehdään ja on kivaa olla mukana, hän sanoi.

Ensi maanantaiksi Jokerit matkustaa Kazakstaniin.

- Pitäisi saada kiekkoa paremmin liikkeelle ja pelata nopeammin. Olemme hyvin vaarallinen joukkue, kun meillä on pelissämme kova vauhti hyökkäyksissämme, O´Neill sanoi tulevasta vieraskiertueesta.

Vieraskiertueen jälkeen edessä on maaottelutauko. O´Neill matkustaa silloin Saksaan, missä pelaa Yhdysvaltojen joukkueessa Deutschland Cup-turnauksessa. NHL ei ole mukana olympialaisissa, joten O´Neill on vahvoilla olympiapaikan suhteen.

- Otan turnauksen kerrallaan. Se on ainoa turnaus Team USA:lle ennen olympiakisoja ja onneksi minut on valittu joukkueeseen. Pelaaminen maani puolesta on minulle suuri kunnia. Täytyy pelata siellä hyvin ja pitää mahdollisuuteni elossa pääsystä olympialaisiin, O´Neill totesi maajoukkuepeleistä.