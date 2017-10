Futiksessa kaksi ”Stadin derbyä” vielä marraskuussa

Jalkapallon Veikkausliigan kausi vietiin päätökseen lauantaina. Mestaruuden jo syyskuussa varmistanut HJK hävisi Rovaniemen Palloseuralle 2-3 RoPS-valmentaja Juha Malisen jäähyväisissä. Sarjasta putoava JJK lähti Ykköseen saappaat jalassa voitettuaan VPS:n 2-0.

KuPS vei hopean voitettuaan PS Kemin vieraissa 3-2. Ilves voitti Ahvenanmaalla IFK Mariehamnin 1-0, mutta sai tyytyä pronssiin.

HIFK:sta kesällä 2016 potkut saaneen valmentaja Jani Honkavaaran kausi KuPSin peräsimessä ylitti odotukset.

- Nyt on hyvä vapautunut fiilis. On hienoa päättää sarjakausi tällä tavalla. Joukkue ansaitsee arvosanaksi 10+ kaikilla mittareilla, me olemme kehittyneet hyvin joukkueena ja kasvaneet hyvin yhteen, Honkavaara kommentoi KuPSin verkkosivujen mukaan.

FC Lahti voitti HIFK:n 2-1 ja varmisti ensi kaudeksi paikkansa Eurooppa-liigaa sijoituttuaan sarjassa neljänneksi. Viime kauden mestari IFK Mariehamn jäi sarjassa viidenneksi ja tipahti europeleistä.

- Tämä on seurahistorian kolmas europaikka ja se on upea saavutus. Syksy oli meille vaikea, mutta vaikeuksien kautta nousimme voittoon. Pelasimme lopun riskillä ja se kannatti, FC Lahden valmentaja Toni Korkeakunnas kommentoi seuransa verkkosivuilla.

Lahden ottelussa huomio kiinnittyi myös HIFK:n tilanteeseen. Voitolla HIFK olisi varmistanut sarjapaikkansa, mutta tappio vei joukkueen liigakarsintoihin Espoon FC Honkaa vastaan.

Espoossa pelataan ensi keskiviikkona ja Helsingissä ensi lauantaina. Kaikki paineet ovat tietysti HIFK:lla.

Myös HJK:ssa karsintaa seurataan jännityksellä. HIFK:n putoamisesta huolimatta pääkaupunkiseudun paikallispelit säilyisivät, mutta HJK:n ja FC Hongan ottelut eivät herättäisi samaa hypeä kuin HJK:n ja HIFK:n ottelut.

Päätöskierroksella kohtasivat myös valmentajia kesken kauden vaihtaneet SJK ja Inter. SJK murskasi Interin Seinäjoella 5-0.

- Tämän ottelun oli tarkoitus olla meille jo uusi alku. Tavallaan tulevan kauden ensimmäinen ottelu. Se ei kuitenkaan ollut sitä. Hyvä, että ottelu ja samalla koko kausi ovat nyt ohi. Seura pääsee aloittamaan kaikkien vaikeuksien jälkeen puhtaalta pöydältä ensi kaudella, Interin valmentaja Fabrizio Picareta sanoi seuransa verkkosivuilla.

SJK:ssa toimi kymmenen kuukauden sisällä peräti neljä valmentajaa. HJK:n haastajaksi povattu rahakas joukkue oli sarjataulukossa lopulta kuudes, mikä on ehdoton alisuoritus. Interin sarjasijoitus oli yhdeksäs.

Veikkausliigan maalikuninkuuden voitti IFK Mariehamnin Aleksei Kangaskolkka. Hän onnistui maalinteossa 16 kertaa.